Chi è Debora Pelamatti, la moglie del cantante Max Pezzali?

Ecco chi è Debora Pelamatti, nota per essere la seconda moglie di Max Pezzali

Debora Pelamatti è nota per essere la seconda moglie del famoso ed amato cantautore Max Pezzali.

Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei, non fa infatti parte del mondo dello spettacolo. Sappiamo che è nata a Breno, in Lombardia, vive insieme al marito a Pavia. Per quanto riguarda la sua carriera, la moglie di Max Pezzali lavora nell’ufficio legale di una società.

Appassionata di moda Debora Pelamatti cura una rubrica fashion chiamata ‘Lo stile(tto) di Debby. Sul suo profilo Instagram è molto seguita, ad oggi conta 66,6mila follower.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Pelamatti e Max Pezzali erano amici prima di capire che tra loro ci fosse amore. La loro relazione è nata nel 2016, tre anni dopo sono convolati a nozze. Sui social si mostrano spesso insieme, sembrano essere più innamorati e felici che mai.

Max Pezzali sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 13 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

