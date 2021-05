Isola dei famosi, Awed ha baciato Vera Gemma? La risposta dello youtuber

Lo youtuber Awed, chiamato “la mantide religiosa”, avrebbe baciato Vera Gemma: la sua risposta è choc

Nella puntata del 10 maggio 2021 dell’Isola dei famosi, Francesca Lodo è stata eliminata e ha dovuto lasciare la palapa. La showgirl ha poi scelto di rimanere a playa emboscada assieme a Beatrice Marchetti, stabilitasi da diversi giorni. Dopodiché, si passa ad Awed, concorrente che ha fatto un po’ il provolone con le naufraghe, tra cui Drusilla, Beatrice, Francesca Lodo, Vera Gemma e l’ultima Emanuela Tittocchia. Con quest’ultima però c’è stato un bacio davanti le telecamere.

A quel punto, la produzione ha mandato in onda un filmato in cui Awed viene soprannominato “la mantide religiosa”, poiché quasi tutte le naufraghe, che ha provato a conquistare sono state eliminate. Tra queste c’è anche Vera, presente negli studi di Mediaset assieme al fidanzato Jeda. “C’è mai stato un bacio tra te e Vera?” ha chiesto Ilary Blasi. “Davanti le telecamere no” ha replicato Awed in maniera un po’ furbetta. “No, guarda. Ma non ci provare eh?” ha risposto Vera dagli studi.

