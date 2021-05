Isola dei famosi, Awed ha bestemmiato? Le “misteriose” dichiarazioni di Fariba nella palapa

Nel corso delle nomination, Fariba Tehran avrebbe fatto alcune dichiarazioni riguardo Awed: il ragazzo avrebbe bestemmiato a l’isola dei famosi 2021

Lunedì 10 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata de L’isola dei famosi 2021, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. In questa puntata, tra scontri, confronti e sfide, qualcosa è sfuggito a Ilary Blasi e al resto degli opinionisti. Nel corso delle nomination, Fariba Tehrani ha fatto alcune dichiarazioni su Awed, che hanno fatto drizzare le orecchie a parecchi telespettatori. Stando a diversi telespettatori su Twitter, pare che Fariba abbia dichiarato che lo youtuber avrebbe bestemmiato nel corso del programma. Sarà stato davvero così?

Il modo in cui Fariba ha detto che Awed ha anche bestemmiato e se fossimo stati al GF a quest’ora sarebbe già a casa ?? #prelemi pic.twitter.com/y1oKLC4B7x — ?? (@cloramfenicolo1) May 10, 2021

Nel video condiviso da un utente, si sente Fariba spiegare la motivazione per cui ha nominato Awed: “E’ cambiato da così a così e sta mattina ha bestemmiato D**…“. Nonostante ciò, pare che Ilary Blasi non si sia accorta di niente, un po’ per la confusione e gli schiamazzi in studio e un po’ per distrazione. Possibile?

Nel frattempo, ci sono diversi utenti che hanno commentato il video, cinguettando: “Ma Awed ha bestemmiato? Ho capito bene?“, e ancora: “Scusate ho appena letto che Awed ha bestemmiato fuori dalle telecamere e a Fariba ha dato fastidio”.

Ma Awed ha bestemmiato? Ho capito bene? ? #Isola — davide (@s_davide_nal) May 10, 2021

Scusate ho appena letto che Awed ha bestemmiato fuori dalle telecamere e a Fariba ha dato fastidio#tommasozorzi #tzvip #isola#awed — Rossini & Co (@rossini_co) May 11, 2021

Ovviamente, sarà compito della produzione del programma analizzare il filmato in questione e le dichiarazioni di Fariba per verificare quanto accaduto con certezza.

