Chi è Simone Cristicchi? Età, carriera e vita privata del cantautore

Simone Cristicchi è un noto cantautore, scrittore e attore di teatro, divenne noto nel 2005 con il brano Vorrei cantare come Biagio.

Il cantautore è nato il 5 febbraio 1977 a Roma, da bambino la sua più grande passione era il fumetto, poco dopo si appassionò anche alla musica. Iniziò a studiare da autodidatta la chitarra quando era giovanissimo.

Per anni cercò di farsi spazio nel mondo della musica, il successo per Simone Cristicchi arrivò nel 2005 con il singolo Vorrei cantare come Biagio. L’anno successivo si aggiudicò il secondo posto al Festival di Sanremo. Nel 2007 si esibì di nuovo sul famoso palco dell’Ariston aggiudicandosi la vittoria con il brano Ti regalerò una rosa.

Raggiunto il successo il cantautore decise di dedicarsi ad un’altra sua grande passione, il teatro. Ha preso parte a moltissimi spettacoli. Lo scorso anno è tornato in televisione al Festival di Sanremo nella serata dedicata ai duetti, si esibì insieme ad Enrico Nigiotti.

Per quanto riguarda la sua vita privata il cantautore è convolato a nozze nel 2010 con Sara Quattrini. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo, è un’archeologa. Dal loro amore sono nati due figli, Tommaso e Stella.

Simone Cristicchi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 11 maggio 2021 su Rai Uno.

