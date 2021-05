La Bayadere, edizione 2006, in onda su RAI 5

In arrivo su RAI 5 il balletto la Bayadère, nell’edizione del 2006. Protagonisti assoluto del palco i due grandi ballerini Svetlana Zakarova e Roberto Bolle in uno spettacolo ambientato in India.

Si tratta della storia intrisa di leggende e misteri, in cui non mancheranno intrighi e drammi d’amore tra la bella Nikiya, danzatrice del tempio, il principe Solor e la figlia del Rajah Gamzatti.

Sul palco, oltre a Svetlana Zakharova nel ruolo di Nikiya e Roberto Bolle nel ruolo di Solor, ci sono Isabelle Brusson nei panni di Gamzatti, Bryar Rewisor nel ruolo del Gran Bramino. Le scene sono di Pierluigi Samaritani, i costumi di Yolanda Sonnabend. Regia televisiva a cura di Tina Protasoni.

