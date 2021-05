Chi è Don Backy? Età, carriera e vita privata del cantautore

Ecco chi è Don Backy – età – carriera e vita privata del noto cantautore

Don Backy, pseudonimo di Aldo Caponi, è un cantautore molto famoso. Tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera.

Il cantautore è nato il 21 agosto 1939 a Santa Croce sull’Arno. Nel 1955, iniziò a lavorare presso una conceria di pellame l’anno successivo si innamorò del film musicale Senza tregua Rock’n’Roll e decide di iniziare a suonare la chitarra. Iniziò poi a far parte della band Golden Boys con il soprannome Agaton.

Il vero successo per lui arrivò nei primi anni ’60, quando iniziò a far parte del Clan di Adriana Celentano. Scelse in quel periodo il soprannome di Don Backy. In passato il cantautore ha più volte partecipato al Festival di Sanremo e ha conquistato moltissimo successo con i suoi album.

Nel corso della sua carriera si è dedicato anche ad altre passioni, ha infatti recitato in diversi film e commedie musicali. Don Backy ha scritto anche molti libri e ha partecipato a varie trasmissioni televisive. Ha fatto anche parte del cast del reality La Talpa nel 2004. Nel 2019 ha pubblicato Pianeta Donna, album che gli ha fatto conquistare non poco successo.

Per quanto riguarda la sua vita privata dal 1968 il cantautore è sposato con l’ex attrice Liliana Petralia, dal loro amore è nato il figlio Emiliano.

Don Backy sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 26 maggio 2021 su Rai Uno.

