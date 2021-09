Vite al limite, la storia di Aaron Washer: quanto pesava e quanto pesa oggi?

Vi ricordate di Aaron Washer? Ecco quanto pesava quando ha partecipato a Vite a limite e quanto pesa oggi

Aaron Washer ha partecipato a Vite a limite, programma in onda su Real Time, per cercare di sconfiggere i suoi problemi con il cibo. Quando ha deciso di affidarsi ai metodi del Dr. Younan Nowzaradan pesava 325 chili.

Il 30enne ha definito la sua vita una ‘tortura’, dopo la morte della madre si prendeva lui cura del padre ma con il tempo per via del suo eccessivo sovrappeso non riusciva più a camminare. Non voleva più essere un peso per il padre anziano, costretto a prendersi cura di lui, e ha deciso di voler cambiare la sua vita. È approdato nel programma proprio per perdere peso e migliorare la qualità della sua vita.

Grazie alla dieta e agli esercizi che il Dr. Now gli aveva dato era riuscito a perdere moltissimi chili durante il suo percorso a Vite a limite. La perdita di peso gli ha consentito di sottoporsi all’intervento chirurgico per il bypass gastrico.

Con grande impegno e forza di volontà e l’intervento, Aaron Washer ha perso ben 143 chili, da 325 kg era quindi arrivato a pesare 182 kg. Dopo il programma aveva fatto sapere di voler continuare a perdere peso, ha continuato ad impegnarsi anche dopo la morte del padre. Non è noto con esattezza quanto pesi oggi, ma da alcune foto sembra notevolmente dimagrito.

Sara Fonte

