Vite al limite, come sta Kirsten Perez oggi?

Vi ricordate di Kirsten Perez? Ecco quanto pesava quando ha partecipato a Vite a limite e quanto pesa oggi

Kirsten Perez ha partecipato a Vite a limite, programma in onda su Real Time, per sconfiggere i suoi problemi legati al cibo. Quando è approdata in trasmissione pesava 278 chili.

Quando si è affidata ai metodi del Dr. Younan Nowzaradan ha raccontato che la sua famiglia era stata assente nei suoi confronti. In passato aveva fatto uso di droghe, ma la sua vera ed unica dipendenza era quella del cibo. All’età di 17 anni era stata abusata sessualmente da un gruppo di ragazzi, è stato questo drammatico episodio che l’hanno spinta a rifugiarsi nel cibo.

Con grande impegno e costanza ha seguito la dieta e gli esercizi del Dr. Now ed è riuscita a perdere a Vite a limite nel corso di un anno 80 chili arrivando a pesare 200 chili. Dopo il programma voleva continuare ad impegnarsi per perdere ancora peso, il suo cambiamento è stato sorprendente.

Dopo il programma Kirsten Perez ha continuato a perdere peso, ma in questi anni ha preferito mantenere il più stretto riserbo sui progressi che ha fatto. L’ultima volta che ha pubblicato una sua foto risale al 2017, in questa si vede che è notevolmente dimagrita. Ad oggi non è noto quale sia il suo attuale peso, i progressi sono stati però sbalorditivi.

Sara Fonte

