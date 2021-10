Striscia la notizia, le donne della tv che hanno difeso Ambra Angiolini dopo “l’attapirata”

Polemiche su Striscia la Notizia ad Ambra Angiolini: le donne dello spettacolo hanno preso le difese della showgirl dopo il tapiro di Valerio Staffelli

Ambra Angiolini è appena tornata single poiché è finita la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri. La showgirl e conduttrice inoltre ha confidato di aver scoperto di essere stata tradita dall’allenatore della Juventus dopo 4 anni insieme. A quel punto, Striscia la Notizia ha raggiunto Ambra per consegnarle il tapiro, gesto che ha fatto infuriare sia la figlia Jolanda Renga che molte donne della tv italiana.

La prima che si è scagliata contro il tg satirico è stata Laura Chiatti, che ha trovato il servizio “bieco ed irrispettoso”. L’attrice inoltre ha aggiunto: Essere un personaggio pubblico consiste nell’essere esposti al giudizio altrui, ma non dà a nessuno il diritto di poter offendere, insultare o deridere ciò che non ha nulla a che vedere con l’aspetto professionale e che fa parte di una sfera privata che va tutelata sempre sopra ad ogni cosa”.

La Chiatti ha poi spiegato che il tapiro dovrebbe essere consegnato a colui che tradisce, poiché non avrebbe alcun tipo di riserbo nella tutela della sua ex compagna. L’attrice infine ha chiosato il post parlando anche del ruolo dei mezzi di comunicazione in una battaglia per i diritti delle donne e inoltre ha invitato tutti a riflettere poiché dietro ad un personaggio pubblico c’è sempre un essere umano.

Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha detto la sua scagliandosi contro Striscia la Notizia e Vanessa Incotrada, complice del tapiro alla Angiolini: quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta”.

A quel punto, è scesa in campo anche Francesca Barra: “Questo è il Paese che non va dal Mister Allegri, dal ‘maschio’ a dare il tapiro di Striscia. Ma dalla donna, la parte chiaramente più in difficoltà. Questo è il Paese delle grandi battaglie, della solidarietà femminile, dell’empatia”. La giornalista lucana ha espresso grande solidarietà verso Ambra poiché sta vivendo un periodo non affatto semplice e quindi deve essere rispettata.

Il post della Barra è stato commentato anche da un’altra donna della tv, Stefania Orlando che ha scritto: “Quando finisce un amore bisognerebbe avere grande rispetto”.

Infine, è intervenuta la showgirl Belen Rodriguez che ha commentato con un semplice ma incisivo: “Ben detto amica mia, che vergogna”

