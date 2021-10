La fantarca, opera in onda su Rai 5

Su Rai 5 andrà in onda un particolarissima opera, La Fantarca. Si tratta di una commedia buffa, moderna, tutta concentrata sulla fantascienza. Le musiche sono di Roman Vlad con la regia di Vittorio Cottafavi. L’opera, scritta per la Rai in esclusiva, affida la direzione dell’orchestra Rai Torino al M° Sanzogno.

Protagonisti della storia sono degli italiani del sud che vanno via dalla Terra, letteralmente. Anziché partire su navi e treni salgono a bordo di un’astronave, e portano via animali da allevamento come buoi, asini, e galline. Il gruppo di meridionali ha come destinazione d’arrivo il pianeta Saturno. Nel frattempo però la Terra sarà teatro della guerra tra il Triangolo (NATO) e il Quadrato (URSS).

Nel cast vedrem0 Lino Puglisi, Jolanda Meneguzzer, Laura Zanini, Riccardo Cucciolla. E ancora Otello Profazio, Alvinio Misciano, Ugo Trama, Teodoro Rovetta

