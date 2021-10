Momenti stracult in TV: il direttore di Repubblica si addormenta in diretta durante Tg2 Post – VIDEO

Il sonno, si sa, è una brutta bestia.

Tant’è che, per esempio, è assolutamente sconsigliato mettersi alla guida qualora si abbia sonno: è pericoloso per se stessi e per gli altri, giacché non si sa mai possa accaderti un colpo di sonno.

Decisamente meno pericoloso, ma sicuramente destinato ad entrare nella leggenda, il “colpo di sonno” del direttore de La Repubblica, Maurizio Molinari, durante la diretta del Tg2 Post, dov’era stato invitato come ospite.

Si parla di G7 e G20 e il conduttore Gennaro Sangiuliano – che evidentemente ha visto il Direttore sonnecchiante – lo tira in ballo.

E qualcuno nei commenti non può fare a meno di notarlo:

“La cattiveria di Sangiuliano che se ne accorge e, invece di coprirlo, lo mette subito in mezzo”

Il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, si è addormentato durante la diretta del Tg2 Post. ??? pic.twitter.com/ekPbFnRml5 — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) October 29, 2021

