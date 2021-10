Com’è morto Rossano Rubicondi? Cosa sappiamo della sua malattia

E’ morto ieri a New York a 49 anni Rossano Rubicondi, personaggio televisivo noto in tutto il mondo per essere stato il quarto marito di Ivana Trump, ex moglie dell’ex Presidente Donald Trump.

Il matrimonio con Ivana Trump si è celbrato nel 2008 e lo stesso anano diventerà un volto noto in tv grazie alla partecipazione alla sesta edizione de L’isola dei famosi, allora condotto da Simona Ventura.

Proprio la conduttrice ha annunciato attraverso i social la sua dipartita.

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP ?#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

Una dipartita inaspettata, come raccontato da Vladimir Luxuria:

“Della sua malattia non aveva fatto sapere nulla a nessuno. Perché lui era così, per lui la vita era mettere buonumore, divertirsi con gli altri”.

La ex Parlamentare di Rifondazione Comunista è stata assieme a Rubicondi protagonista di quella edizione nel 2008 e nel 2012, quando condusse il reality assieme a Nicola Savino, ebbe il piacere di averlo come concorrente (seppur per poche puntate, essendo stato protagonista di una entrata e una uscita dall’Isola).

Per lui, un esperienza nel 2010 come inviato sempre dell’Isola dei famosi e la conduzione di un programma flop, ‘Cupido’, assieme alla Panicucci.

Ma di cos’è morto Rossano Rubicondi?

A rivelare le cause della morte è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi: Rossano Rubicondi aveva un cancro alla pelle, parrebbe un melanoma.

Una malattia tenuta riservata da un personaggio che sembrava che della visibilità aveva fatto la sua vita.

Tante le belle parole tributategli, dalla stessa Luxuria allo stesso Alessi che ha dichiarato che – nonostante ultimamente non si frequentassero per divergenze caratteriale – Rubicondi era una persona buona, dotato di una simpatia trascinante e contagiosa.

