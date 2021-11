Il Collegio 6, chi è fidanzato e chi è single tra i collegiali?

Ecco la situazione sentimentale dei collegiali de Il Collegio 6? Da Simone Casadei, Maria Sofia Federica a Gaia Casciano e non solo

La sesta edizione de Il Collegio 6, docu-reality in onda il martedì in prima serata su Rai 2, è iniziato da una settimana e sta avendo tanti consensi da parte del pubblico. Ma cosa sappiamo dello status sentimentale dei nuovi collegiali catapultati nel 1977?

Beatrice Kim Genco classe 2007 ha dichiarato di essere fidanzata da poco tempo senza svelare i particolare della relazione. Nel video di presentazione si vede che bacia una ragazza.

Anastasia Podeschi ha 16 anni e proviene da Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Ha una relazione da un anno con un ragazzo di nome Pier.

Matilde Ricorda, nuova arrivata del Collegio 6, è fidanzata ma la relazione è piuttosto altalenante.

Valentina Comelli ha 15 anni e ha una relazione di un anno e mezzo con un ragazzo che si chiama Marco.

Rebecca Parziale risultava in una probabile frequentazione con un ragazzo di nome Youri (studente di Genova, stessa città di Rebecca) prima che andasse in onda Il Collegio 6. Ha infatti condivido uno scatto insieme a lui. Non si sa se i due si stiano ancora frequentando, ma stando alle ultime indiscrezioni pare che lei abbia una relazione con il collegiale Simone Casadei. Quest’ultimo infatti ha sentito i bisogno di sentire la sua ragazza, ma non si sa come si andata a finire.

Tra i single, ci sono Davide Moroni che ha confermato di essersi lasciato con la sua ragazza da poco, della quale non vorrebbe parlarne. Poi Maria Sofia Federica che si è dichiarata pansessuale e al momento non è fidanzata. Infine, ci sono anche Federica Cangiano, Gaia Cascino, e Lorenzo Sena.

Non sono disponibili informazioni sulla situazione sentimentale di Sveva Accorà, Elisa Cimbaro, Sara Masserini, Alessandro Giglio, Vincenzo Rubino, Edoardo Lo Faso, Giovanni Junior D’Ambrosio, Filippo Romano, Cristiano Karol Russo e Raffaele Fiorella.

