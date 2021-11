Ecco chi è Francesca Alotta – Età – Carriera e Vita privata della cantante

Francesca Alotta è una cantante, nota anche per essere la figlia del famoso cantante Filippo Alotta. A renderla famosa fu soprattutto la vittoria nel 1992 al Festival di Sanremo con il brano Non Amarmi, partecipò insieme ad Aleandro Baldi.

La cantante è nata l’1 gennaio 1968 a Palermo. La sua carriera del mondo della musica iniziò nel 1988 come corista per molti cantanti famosi come Mietta. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo conquisto non poco successo anche all’estero, soprattutto in Giappone e a Cuba.

Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con diversi artisti famosi come Loredana Berté. Nel 2004 ha partecipato reality Music Farm, nel 2018 l’abbiamo invece vista a Ora o mai più.

Francesca Alotta ha fatto parte del cast dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, questa si è conclusa pochi giorni fa con la vittoria dei Gemelli Di Guidonia. La cantante palermitana, che ha riscosso non poco successo, si è invece aggiudicata il secondo posto.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, la cantante è sempre stata molto riservata, preferisce infatti mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip. In passato è stata sposata, scoprì però che il marito la tradiva proprio mentre era incinta, quella triste scoperta le fece perdere il bambino e decise di lasciare il marito. Ad oggi non è noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Francesca Alotta sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 10 novembre 2021, su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui