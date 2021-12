Capodanno in Musica: tutti gli ospiti della kermesse su Canale 5

Ecco chi sono gli ospiti di Capodanno in Musica, kermesse condotta da Federica Panicucci su Canale 5

Il 31 dicembre 2021 andrà in onda Capodanno in Musica, kermesse condotta da Federica Panicucci con Albano Carrisi su Canale 5. In contemporanea con L’Anno che verrà, tanti artisti si esibiranno sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari in attesa del 2022. Inizialmente la location dello show doveva essere Piazza Prefettura, ma il sindaco Antonio Decaro ha comunicato che non era un’ottima idea per via dell’emergenza Covid.

Non mancheranno quindi Annalisa, Atzei, Boomdabash, Andrea Casillo, Cedraux, il dj Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla+Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade, Michele Zarrillo e Pio e Amedeo.

Per presentarsi alla kermesse sarà obbligatorio il super green pass e la misurazione della temperatura, che verrà effettuata all’ingresso. Poi si comincerà con la musica e si andrà avanti fino al principio dell’anno nuovo e oltre.

