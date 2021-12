Capodanno 2022, chi saranno gli ospiti de L’anno che verrà su Rai 1?

Ecco il cast de L’Anno che verrà, trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1 per dare il benvenuto al 2022

Manca poco per il 2022 e sono arrivate le prime anticipazioni de L’Anno che verrà, trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1. Quest’anno lo scenario della kermesse sarà Terni, capoluogo umbro simbolo di bellezza grazie ai suoi megnifici paesaggi circondati da vegetazione e posti unici. Uno di questi è sicuramente la Cascata delle Marmore, luogo portatore di storia, antica tradizione e turismo anche grazie alla famosa cascata artificiale più alta del mondo.

La kermesse avrà inizio alle 21 e ospiterà artisti d’eccezione che si esibiranno per quattro ore di diretta per dare vita ad una serata indimenticabile. Sul palco allestito alle acciaierie della città (come simbolo di rinascita) saranno presenti Achille Lauro, Loredana Berté, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Orietta Berti, Raf, i Gemelli di Guidonia, Cristiano Malgioglio, Fausto Leali, Clementino, Donatella Rettore, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Edoardo Vianello.

Non mancheranno inoltre i Los Locos, Corona e Alba Parietti, mentre per i più piccoli ci saranno i protagonisti della nota serie di Rai YoYo Pinocchio & Friends e tanti altri. Tutti gli artisti saranno accompagnati dall’orchestra del Maestro Stefano Palatresi che suonerà le più grandi hit del passato e del presente per rendere lo spettacolo più accattivante e suggestivo. Nel corso del programma si saranno diverse incursioni da parte di John Vignola e Marcella Sullo dal backstage con interviste in diretta su Radio 1 e da Emanuela Aureli, nota comica e imitatrice che accompagnerà i telespettatori alla scoperta dei luoghi più spettacolari della sua Umbria.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui