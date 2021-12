Chi è la conduttrice Melissa Greta Marchetto? Chi è il fidanzato?

Magazzini Musicali è un programma che è riuscito a riscuotere un certo apprezzamento in questo 2021. In onda su Rai 2 (e su Radio 2) tutti i sabati, Magazzini Musicali è condotto da Melissa Greta Marchetto, affiancata da Gino Castaldo.

La buona riuscita della trasmissione è dovuta anche alla bravura della Marchetto, che si è fatta strada dopo una lunga esperienza con altri programmi. L’esordio, dopo aver conseguito la laurea in Beni Culturali all’Università degli Studi di Milano, è arrivato con Deejay TG, il notiziario di Deejay TV, che ha diretto dal 2009 al 2015.

Da quel momento in poi la carriera di Melissa Greta Marchetto è decollata: l’abbiamo vista in Quelli che il calcio e anche alla conduzione del Premio Bellisario su Rai Due. Su Rai Radio 2 ha diretto la trasmissione Drive Time curando anche la rubrica Gli Sbandati di Radio2. Ha poi condotto il PrimaFestival assieme a Sergio Assisi, il Festival internazionale del circo di Montecarlo, il DopoFestival nel 2019 assieme a Rocco Papaleo e Anna Foglietta, fino ad arrivare a Magazzini Musicali e Quelli che… il Tennis.

La conduttrice – nata a Monza il 10 ottobre 1985 – è anche figlia d’arte: suo padre è l’allenatore di pattinaggio Maurizio Marchetto. Ma Melissa Greta Marchetto è fidanzata? Di recente la conduttrice ha confessato di essere impegnata dal 2018, pur senza rivelare l’identità di questa persona. Al momento sul suo partner non si conosce alcun dettaglio. In passato, Melissa Greta Marchetto era finita al centro del gossip per una presunta frequentazione con Tommaso Paradiso, ma la 36enne non ha mai confermato, né smentito.

