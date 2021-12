Alex Belli a luci rosse? L’incredibile indiscrezione sulla proposta di Rocco Siffredi

Per Alex Belli l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 6 non ha rappresentato l’unica avventura dell’attore in un reality show. 6 anni fa, nel 2015, l’emiliano 38enne aveva partecipato all’Isola dei Famosi dove aveva conosciuto Rocco Siffredi. Conoscenza che ha avuto dei risvolti come, l’ormai ex gieffino ha rivelato a ‘Casa Chi’, evidenziando una “alchimia” speciale sorta con il divo delle pellicole hard. Siffredi, infatti, sembrerebbe che abbia proposto al parmense di fare un film offendo la possibilità di dare una svolta hard alla sua carriera.

Il retroscena raccontato da Belli

Alex Belli ha deciso di rendere noto questo retroscena con Rocco Siffredi all’Isola dei Famosi nel corso della sua ospitata a ‘Casa Chi’. Durante il suo racconto, l’emiliano ha confessato di essersi recato a casa dell’attore hard e di aver ricevuto questa speciale offerta di lavoro. “Sono stato da lui, anche se siamo due mondi completamente diversi”, ha dichiarato il parmense al format del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Alex Belli su Rocco Siffredi: “Lo rispetto, è un grande uomo”

Durante il racconto del suo rapporto con Rocco Siffredi, l’ex gieffino ha voluto evidenziare anche l’aspetto umano del suo compagno d’avventura all’Isola dei Famosi: “Nonostante tutti possano pensare che con Rocco tu possa parlare solo di certi discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte a tenere acceso il fuoco e abbiamo parlato di tutt’altro. Lo rispetto, è un grande uomo. Siamo molto simili e abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista proprio mentale”.

La proposta declinata da Belli

Ha comunque fatto scalpore la confessione di Alex Belli sulla proposta di lavoro che avrebbe effettuato Rocco Siffredi, come è emerso da un retroscena svelato in merito ad una telefonata: “C’è chimica artistica anche con Rocco. Quando siamo usciti dall’Isola mi chiamò e mi disse: ‘Senti Alex, ma te la senti di fare un film per me?’ Me l’ha proposto sul serio”. Un’offerta che Alex Belli ha rifiutato, sottolineando che se dovesse essere fatta oggi risponderebbe allo stesso modo: “”No, non lo farei mai”

