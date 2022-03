Monica Maggioni è sposata? Ha figli? Cosa sappiamo sulla sua vita privata

Monica Maggioni, attualmente alla guida del Tg1, è la prima donna a ricoprire questo ruolo. La sua direzione piace molto ai telespettatori, che seguono sempre con grande attenzione il telegiornale del primo canale Rai, specialmente in questi giorni dove tengono banco gli aggiornamenti dall’Ucraina.

Nata il 20 maggio 1964, Monica Maggioni ha 57 anni ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti fin dal 1995. Dopo essersi laureata in Lingue e letterature straniere moderne a Milano ha avviato la sua carriera giornalistica collaborando con il quotidiano Il Giorno, prima di sbarcare in televisione. Prima a Tv7 e poi al Tg1, Monica Maggioni si è distinta come inviata di guerra.

Ma cosa si sa dell’attuale direttrice del Tg1? Quali sono i particolari che riguardano la sua sfera privata? Su questo aspetto è davvero difficile avere dettagli, dato che la giornalista milanese è molto riservata: un approccio che ha deciso di tenere per proteggere sé stessa e i propri cari dai riflettori, considerando anche il suo ruolo.

Ad oggi non sappiamo se Monica Maggioni sia sposata e nemmeno se abbia figli. Nelle poche interviste rilasciate in questi anni la direttrice del Tg1 – che in passato ha guidato anche Uno Mattina – non ha mai affrontato argomenti sulla sua vita privata. Alcune fonti ritengono che la Maggioni non sia sposata, anche se di recente era trapelata la voce che la voleva vicina all’art director Dario Curatolo: non sono mai arrivate né conferme né tantomeno smentite.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui