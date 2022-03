Jessica e Barù, i fan non perdonano: con chi è stato beccato?

Due settimane fa il Grande Fratello Vip 6 ha chiuso i battenti con il trionfo di Jessica Selassié. La principessa etiope sta facendo continuare a parlare di sé e fra i vari argomenti spicca il rapporto con Barù Gaetani. Il legame nato all’interno della casa più spiata d’Italia non è mai andato oltre l’amicizia nonostante la ragazza avesse fatto capire di avere una cotta nei confronti del nobile toscano. Non mancano i fan del programma a desiderare la nascita di una coppia. Ciononostante a valutare quanto sta accadendo lontano dalle telecamere la situazione non sembrerebbe essere mutata. La 27enne, infatti, sta proseguendo nel nutrire speranze di un avvicinamento con Barù ma il nipote di Costantino della Gherardesca non si è mai sbilanciato.

Barù a cena con un’altra donna?

Da ricordare che la rivista ‘Chi’, diretta da Alfonso Signorini, ha da poco rivelato un due di picchi di Barù nei confronti di Jessica. Infatti, il nobile ha deciso di trascorrere un weekend a Milano non con la principessa etiope ma, piuttosto, con Davide Silvestri con cui, nella casa del GF Vip 6, ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia.

I fan della coppia denominata Jeru proseguono, proprio come la 27enne, a sperare in un avvicinamento e allertano la vincitrice del reality show su qualsiasi movimento sospetto di Barù che, stando a quanto riportato dal sito ‘Funweek’ avrebbe cenato con una ragazza sabato scorso. Qualcuno avrebbe segnalato a Jessica alcune stories sull’account Instagram della ragazza in questione.

La realtà è che non si capisce molto perché in una foto c’è Barù insieme a questa ragazza, con il viso tagliato e con l’enologo che fa la linguaccia. In un’altra Stories si vede Barù a mezzobusto, con una macchia sulla maglietta attorno alla quale è stato tracciato a mano un cuore. Poi, altre due foto: un cocktail Negroni e l’immagine di un telefono sul quale c’è la foto del braccio della ragazza in questione.

Da segnalare che seguito, queste stories sono poi sparite.

Una doccia fredda per i fan della non-coppia formata da Barù e Jessica, i quali saranno rimasti delusi nel notare che il nipote di Costantino non sia ancora andato a cena con la principessa etiope e vincitrice del GF Vip, preferendo a lei un’altra compagnia femminile. Quale sarà la verità?

