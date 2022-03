Cotto e Mangiato ricetta del 29 marzo 2022: frittata zucchine e crescenza

Giuseppe Giacobazzi, simpatico e divertente, è tornato a trovare Tessa e oggi nella Cucina di Cotto e Mangiato prepara lui da mangiare. La ricetta proposta è facile da fare a casa, con ingredienti base, soprattutto molto amati dalla padrona di casa. Vediamo quindi insieme come preparare una frittata zucchine e crescenza. Ecco la ricetta.

La ricetta

Per la preparazione della ricetta abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

Uova

Zucchine

Cipolla

Olio

Crescenza

Formaggio grattugiato

Procedimento

Taglia molto finemente le cipolle e metti ad appassire in padella con olio d’oliva. Aggiungi poi le Zucchine tagliate a rondelle e fai cuocere finché non saranno ammorbidite. Ricorda di non fare cuocere troppo perché poi andranno in forno. Intanto sbattete le uova, aggiungendo sale pepe e formaggio grattugiato in abbondanza. Tagliuzza la Crescenza a dadini nelle uova sbattute. Quando le Zucchine saranno cotte, lascia raffreddare dopodiché versa nelle uova. Prendi una teglia, fodera con carta forno e versa le uova sopra. Metti in forno a 180 gradi per almeno 25 minuti. Ecco che la ricetta di Giuseppe Giacobazzi, nella cucina di Tessa, è pronta per essere gustata. Et voilà, tutto risulta cotto e Mangiato, come ogni giorno, con tanto di buon appetito da parte della redazione del programma.

