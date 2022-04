Chi è Martina Pagani, la curvy influencer che sbarca in televisione

Fra i personaggi protagonisti di ‘Guess My Age – Indovina l’età’ di questa sera, venerdì 8 aprile 2022, vi sarà Martina Pagani, curvy influencer, molto attiva sui social e che sta realizzando il suo sogno di sbarcare in televisione. La trasmissione, condotta per quattro edizioni da Enrico Papi, è giunta alla quinta stagione ed al timone c’è Max Giusti. Si tratta di un game show dove bisogna cercare di indovinare l’età esatta di nove persone, tra sconosciuti e VIP. Ma andiamo a scoprire chi è Martina Pagani.

La biografia di Martina Pagani

Martina Pagani sta per compiere 27 anni. È, infatti, nata nel bresciano, precisamente a Palazzolo Sull’Oglio, il 13 aprile del 1995. In una intervista recente per Blasting News si è definita così: “Sono una ragazza forte, determinata, un uragano. Sono molto emotiva ma, al tempo stesso, credo in me stessa. Mi sprono da sola e sono molto motivata”. Da sempre amante della fotografia e della moda, decise di intraprendere la sua carriera all’interno del mondo dei social già nel 2012. Quattro anni più tardi prese parte, a Bologna, alle selezioni di Miss Italia Curvy. Riuscì a passare, nella kermesse, due selezioni.

Martina Pagani ed il body positivity

Martina Pagani è una taglia 46 e si definisce come un’amante del suo corpo. Sui social tanti sono i messaggi che lancia sostenendo il concetto di body positivity. La curvy influencer evidenzia sempre di amarsi nonostante quelli che possono essere difetti sia al livello fisico che caratteriale, aiutando molte ragazze ad amarsi e credere in sé stesse.

Martina Pagani nel mondo dello spettacolo

Martina Pagani è stata anche molto coraggiosa nel credere nei suoi sogni e nelle sue aspirazioni. Lavorava da sette anni presso un’azienda vicina al paese dove vive, nel settore controllo e qualità. Ma non si sentiva soddisfatta e realizzata. Decise così di mollare quella strada per intraprendere definitivamente il suo attuale percorso.

Nell’aprile 2021, in occasione del suo compleanno, ottenne la sua vera e propria intervista su il ‘Giorno’ di Milano, per aver portato allegria anche durante la quarantena con il suo compleanno in diretta con tanto di palloncini e festeggiamenti con Paul Dj Cam in diretta su Instagram.

Proprio sul social vanta, attualmente, circa 130 mila followers che apprezzano il suo lavoro e i suoi messaggi di positività. La ragazza ha anche un sito personale, www.martinapagani.com

Il 2022 sembrerebbe essere iniziato in maniera decisamente intensa per la ragazza lombarda. Tanti gli articoli e le interviste su varie testate per la curvy influencer che ha la possibilità di raccontare la sua esperienza. Inoltre vari progetti bollono in pentola per Martina Pagani che potrebbe prendere parte ad uno dei reality show più importanti nell’ambito del panorama televisivo italiano anche se la ragazza lombarda ancora non ha svelato nulla in merito a quale sia effettivamente. Martina dovrebbe essere anche protagonista di un cortometraggio su Amazon Prime Video ma anche in questa circostanza per scoprirne di più bisogna attendere. Non resta che aspettare.

