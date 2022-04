Francesco Oppini è tornato single? Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

La quinta edizione del Grande Fratello VIP è forse una di quelle che i telespettatori ricordano con maggior piacere, anche per via dell’amicizia che si era venuta a creare tra Tommaso Zorzi – che vinse il GF Vip 5 – e Francesco Oppini. Un legame talmente intenso da lasciar pensare che potesse esserci anche qualcosa di più di una semplice amicizia.

Nel momento in cui è venuto fuori che Oppini si era appena legato sentimentalmente a Cristina Tomasini, i rumors si sono molto affievoliti. Ora, però, sembra che la love story dell’ex gieffino sia in forte crisi, mentre qualcuno sostiene che sia addirittura terminata.

Ai fan del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini non è sfuggito un dettaglio: nelle foto di questi ultimi giorni, specialmente in quelle del 6 aprile, giorno del suo 40esimo compleanno, Oppini non compare mai assieme a Cristina. Nelle storie pubblicate dall’ex gieffino c’è anche Alba Parietti, ma non Cristina Tomasini. Come mai?

Ad alimentare le indiscrezioni ci sarebbe anche una Storia pubblicata dalla stessa Cristina su Instagram: “Per amare il piacere non ci vuole molto. Per amare davvero ci vuole un eroe capace di governare la propria paura”, una citazione tratta dal libro Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estes. In molti vedono fin troppo chiaro un riferimento a Oppini.

Si tratterebbe comunque di un fulmine a ciel sereno, dato che i due avevano deciso da poco di andare a convivere.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui