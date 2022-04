Divina Commedia – Ballo 1265 in onda su rai 5

Divina Commedia – Ballo 1265 è ,opera che apre la settimana teatrale di RAI 5. Un’opera molto particolare in quanto si unisce il piacere del ballo con la bravura del corpo di ballo, per dare vita ad una versione unica nel suo genere della Divina Commedia.

Questa combo speciale ha dato il via al 750° anniversario della nascita del poeta. Ecco perché in occasione della ricorrenza, Virgilio Sieni ha voluto portare a teatro una particolare versione dello spettacolo “Divina Commedia-Ballo 1265”.

Info sullo spettacolo

In questo particolare spettacolo vedremo sul palco ballate tutte le tre cantiche – Inferno, Purgatorio e Paradiso – che rendono ancora più speciale le coreografie. La realizzazione di quesyo spettacolo può essere definita comeun viaggio scandito dalla terzina dantesca.

Che dire poi del fatto che lo storico Salone dei Cinquecento, che possiamo definire il luogo forse più rappresentativo del potere civile a Firenze, diviene in questa occasione teatro teatro di una selva umana. Una selva I cui si esibiscono oltre cento interpreti in cammino tra le epoche. I ballerini insieme ai cittadini di ogni età tracciano un itinerario spirituale sulla tessitura ritmica sviluppata dalle percussioni live di Michele Rabbia. Non resta che guardare questa versione della commedia dantesca, caratterizzata da particolari momenti eloquenti.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui