“Se mi interessa?”: le parole di Barù fanno sperare ma Jessica sorprende tutti

Continua a tenere banco il rapporto fra Jessica Selassié e Barù. I due che nella casa del Grande Fratello Vip 6 hanno costruito un bel legame d’amicizia non sono mai andati oltre. La principessa etiope non ha mai nascosto di provare una certa attrazione nei confronti del nobile toscano. Quest’ultimo, però, non si è mai sbilanciato ma non ha nemmeno chiuso in maniera netta le porte alla vincitrice del reality show. In tanti si domandano come stanno procedendo le cose fra di loro dopo l’uscita dal loft di Cinecittà.

Jessica e Barù: le loro versioni a Verissimo

Appena usciti dalla Casa più spiata dagli italiani la fashion blogger e il nipote di Costantino della Gherardesca hanno rilasciato diverse interviste. Molto più esposta Jessica a Verissimo, ad esempio, quando ha affermato: “Gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui. È una bella cotta, sicuramente. Sono certa che tutto quello che io provo, lo prova anche lui”. Il nobile, invece, ospite con Davide Silvestri, non ha effettuato dichiarazioni in linea con la vincitrice del programma condotto da Alfonso Signorini: “L’ultima volta l’ho vista lì” ha affermato indicando il servizio della puntata di Verissimo. In seguito è stato Davide Silvestri a porre la domanda che tutti attendevano: “Barù, ma tu sei innamorato?”. La risposta non ha lasciato scampo ad interpretazioni varie ma è stata molto diretta: “Non sono innamorato, l’ho appena detto”. Continuando Barù ha detto: “Sono tipo un guru del non sesso in questo momento della mia vita. Jessica non l’ho ancora vista, ho visto Davide due volte e nessun altro. Se ho voglia di vederla e mi interessa? Non l’ho ancora vista, certo che mi piacerebbe rivederla”. Però Barù ha sottolineato di vederla con gli occhi di un amico, niente di più. Anche quando il pubblico ha rumoreggiato, il nobile non si è scomposto.

Il gesto di Jessica

Di recente è però accaduto un evento di una certa rilevanza nell’era dei social network. Jessica Selassié ha tolto il ‘follow’ al profilo Instagram di Barù. La principessa non segue più il nobile toscano. Forse sono state proprio le parole del nipote di Costantino della Gherardesca che non si è dichiarato innamorato a condure la principessa etiope a questo gesto.

