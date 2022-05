Guendalina Tavassi è rifatta? Ecco com’è cambiata nell’arco del tempo

La pagina Facebook ‘Anticipazionitv.it’ ha pubblicato una foto dove mostra il cambiamento nel corso del tempo di Guendalina Tavassi, l’attrice 36enne che si trova attualmente a Cayos Cochinos, in Honduras, come concorrente dell’Isola dei Famosi.

“I cambiamenti di Guendalina Tavassi nel tempo”, si legge nella didascalia, con l’immagine che raccoglie quattro foto della Tavassi a distanza di un certo periodo di tempo. La pagina Facebook aggiunge anche l’emoji del viso ‘dubbioso’, quasi a voler lasciar intendere che l’influencer ed ex gieffina abbia provveduto a più di un ritocchino nel corso del tempo.

Nessuna sorpresa, dato che in passato era stata la stessa attrice capitolina a confermare alcuni ritocchini estetici. “In passato mi sono rifatta il naso perché non mi piaceva. Per il resto qualche puntura di acido ialuronico alle labbra e sugli zigomi”, aveva detto la Tavassi all’epoca della sua partecipazione al GF Vip. Anche sul seno l’attrice ha deciso di fare degli interventi: “Ho deciso di ridurlo per evitare che poi negli anni i tessuti cedessero troppo”.

Nel frattempo sotto al post di Anticipazionitv.it sono comparsi molti commenti, tra cui diverse critiche a Guendalina. “Molto più bella prima ora è tutta gonfia”, scrive Antonietta, mentre Patrizia ci va pesante sul carattere della naufraga: “Ha potuto cambiare l’aspetto, ma è rimasta sempre con la cattiveria e l’antipatia di sempre”.

Ma c’è anche chi prende le difese di Guendalina Tavassi: “Comunque sempre bellissima… per me le brutte sono altro!“, scrive Manuela.

