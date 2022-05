Vite al limite, che fine ha fatto Angie J? Quanto pesava e quanto pesa oggi: la trasformazione

I fan di Vite al Limite, il programma in onda su Real Time, sperano sempre che i protagonisti possano riuscire a risolvere il loro problema di obesità e tornare ad una vita normale. Come noto, infatti, coloro che si rivolgono alla clinica del dottor Nowzaradan sono pazienti affetti da obesità patologica, a cui lo specialista assegna una terapia basata su un’alimentazione corretta ed esercizio fisico: l’obiettivo è dimagrire a sufficienza per ottenere il “pass” per l’operazione chirurgica.

Una delle pazienti del dottor Now è Angela Marie Dunham-Johns, conosciuta come Angie J. La donna, che proviene dall’Ohio, pesava oltre 291 chili quando si è presentata per la prima volta nella clinica dello specialista.

La dipendenza di Angie dal cibo derivava da un passato molto tormentato, caratterizzato da abuso di droghe e violenze sessuali subite.

Nonostante sia riuscita a perdere quasi 22 chili, portando così il suo peso sotto i 270 chili, in un primo momento non aveva ancora ottenuto il via libera per l’operazione chirurgica. Tuttavia, come ha rivelato la stessa Angie J, pare che il suo percorso dimagrante sia proseguito e che può ora sottoporsi all’intervento. Angie ha anche aperto una raccolta fondi per sostenere il suo obiettivo, arrivando ad ottenere circa 1.200 dollari (circa 1.140 euro).

Di recente sulla pagina di Angie erano comparse alcune sue foto in ospedale, poi cancellate: ciò ha portato i fan a credere che potrebbe aver subito una sorta di intervento chirurgico, ma non sono giunte conferme in tal senso. Nel frattempo, Angie ha anche una persona al suo fianco: il suo nuovo partner si chiama David.

