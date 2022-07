Tale e Quale Show 2022, quando inizia? Chi sono i concorrenti? Chi sono i giudici?

Il mese di settembre segna anche il ritorno di Tale e Quale Show 2022, il programma condotto da Carlo Conti che vede molti personaggi famosi cimentarsi nei panni di alcuni mostri sacri della musica.

Come accennato, al timone di Tale e Quale Show ci sarà ancora una volta il conduttore toscano, che verrà affiancato dai giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio: tutti e tre sono stati quindi confermati anche per questa nuova stagione, che prenderà il via il 30 settembre 2022.

Ovviamente i telespettatori non vedono l’ora di conoscere i concorrenti che verranno truccati e camuffati dal team della trasmissione per imitare gli artisti musicali.

Ci sarà Alessandra Mussolini, così come Valeria Marini, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Rosalinda Cannavò e Valentina Persia. Nell’elenco figurano anche l’attore Gilles Rocca, vincitore di Ballando con le Stelle ed ex naufrago all’Isola dei Famosi, Samira Lui, arrivata terza a Miss Italia 2017 e successivamente apprezzata nel ruolo di professoressa de L’Eredità (oltre che di valletta proprio di Conti nei David di Donatello 2022), la cantante e presentatrice TV Elena Ballerini e l’attore Andrea Dianetti.

Infine, tra i protagonisti di questa nuova stagione di Tale e Quale Show vedremo anche il vincitore di Amici 2004, Antonino Spadaccino, e l’imitatore Claudio Lauretta.

