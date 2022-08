Elodie e Andrea Iannone insieme in Sardegna, nuova coppia dell’estate?

La cantante e il pilota di Moto GP sono stati pizzicati in dolci atteggiamenti in Sardegna: nuovo flirt?

Nessuno se lo aspettava eppure è così: Elodie e Andrea Iannone sono stati paparazzati insieme in Sardegna, più precisamente a Porto Cervo. Galeotta una cena romantica a Santuary, locale proprio del posto. C’è chi inoltre ha vociferato di averli visti in atteggiamenti piuttosto intimi, scambiandosi delle effusioni.

“Erano insieme e si sono baciati diverse volte” queste sono le parole di un utente, che Deianira Marzano, esperta di gossip ha reso pubbliche tramite Instagram Stories. Inoltre, il gossip è stato commentato anche dalla stessa influencer partenopea: “Chissà se Elodie spezzerà tutte le catene delle ex di Iannone che poi puntualmente tornano dai loro ex”. In effetti, Andrea Iannone è stato fidanzato con Giulia De Lellis, che poi è tornata con l’ex Andrea Damante e poi ha frequentato Belen Rodriguez che ha iniziato di nuovo a frequentare Stefano De Martino. Che l’effetto Iannone colpirà anche ad Elodie con un possibile ritorno di fiamma con Marracash? Insomma, per ora tra Elodie e Iannone non c’è nulla di ufficiale, in quanto nessuno dei due ha commentato il gossip.

Per ora, l’ex cantante di Amici sta vivendo un momento eccezionale anche dal punto di vista professionale: sarà al Festival del Cinema di Venezia 2022 per presentare il film Ti mangio il cuore, in cui ha recentato nei panni di una sensuale moglie di un boss mafioso.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui