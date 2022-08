Lia Capizzi è sposata? Cosa sappiamo della vita privata della giornalista ex Sky

Lo scorso novembre, l’addio a Sky Sport dopo 18 anni, di cui abbiamo scritto.

Un post commosso per dire addio all’azienda con cui iniziò a collaborare nel 2003 e grazie alla quale divenne (il 9 gennaio 2005) la prima giornalista a commentare in televisione un incontro di serie A in Italia.

Parliamo della giornalista Lia Capizzi, divenuta da questa stagione opinionista de La Domenica Sportiva (per lei una sorta di ritorno alle origini, se è vero che prima della testata sportiva di Sky aveva collaborato con Radio Rai.

“Lo sport come filo conduttore nella vita e nel lavoro” scrive sul proprio profilo Instagram la Capizzi, che vanta oltre 3000 follower.

Follower che aggiorna circa la vita professionale e le sue attività (solo settimana scorsa era gunto l’annuncio dell’approdo alla DS) ma che non dà molti indizi circa la propria vita privata.

Lia Capizzi (di cui sappiamo luogo e data di nascita – Camposampiero, 14 giugno 1972) pare tenere alla propria privacy.

E così non possiamo rispondere alla domanda se è sposata, fidanzata, o ha un compagno: su Instagram non dà alcun indizio e anche facendo apposite ricerche sul web non emerge nulla in merito.

Sappiamo viceversa, circa la sua vita privata, che proviene da una famiglia numerosa: Lia Capizzi (il cui vero nome è Amelia) ha 3 fratelli.

