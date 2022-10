Lingo – Parole in gioco: come partecipare? | La storia del programma condotto dalla Balivo

Ha preso il via lunedì 12 settembre Lingo – Parole in gioco, il nuovo programma condotto su La7 da Caterina Balivo. Si tratta di un game show che va in onda dal lunedì al sabato alle ore 18:50 e che vede sfidarsi tre coppie di concorrenti legati tra loro da rapporti che possono essere di amore, amicizia o più semplicemente di lavoro.

Ma in cosa devono sfidarsi queste tre coppie? Lo scopo del gioco è indovinare lettere e parole della lingua italiana, con la coppia vincente che avrà diritto di tornare anche nella puntata successiva. Assieme a Caterina Balivo è presente in studio un esperto di lingua italiana che rivelerà anche tutte le curiosità che si celano dietro le parole da indovinare.

La ‘chicca’ di Lingo – Parole in gioco è che non si tratta di un programma totalmente nuovo. Siamo infatti di fronte ad una nuova versione di un game show andato in onda su Canale 5 dal luglio 1992 al marzo 1993, condotto all’epoca da un giovanissimo Tiberio Timperi, agli esordi come conduttore. Nel 2021 era stato anche riproposto da Giancarlo Magalli con il titolo Una parola di troppo.

Per partecipare al game show condotto da Caterina Balivo su La7 basta chiamare il numero 06.83535010 oppure scrivere all’indirizzo castinglingo@la7.it.

