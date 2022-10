Chi è Valeria Buldini, la modella italiana sulla cresta dell’onda? Età, biografia, social, curiosità

Giovanissima, 19 anni, capelli biondissimi e sguardo di ghiaccio. Stiamo parlando di Valeria Buldini, la modella italiana più richiesta del momento. La ragazza si è distinta sulle passerelle della maggiori maison di moda. Nel 2017, a soli 15 anni, Valeria ha debuttato in passerella dopo aver vinto l’Elite Model Look, prendendo parte alla sfilata di Prada.

Chi è Valeria Buldini

Valeria Buldini è nata a Budrio, vicino a Bologna. Ha mamma russa e padre italiano. Da piccola gareggiava a livello agonistico nel salto in lungo e nel salto in alto, ma molto presto ha abbandonato lo sport per dedicarsi alla moda.

Attualmente, Valeria, oltre a fare la modella, studia alla NABA di Milano. Nonostante l’iniziale scetticismo, la modella viene notata da tantissime case di moda tra le quali Burberry, Fendi, Miu Miu, Chanel e Max Mara. Per la Milano Fashion Week appena conclusa, Valeria ha avuto ruolo centra in diverse sfilate, come quella di Roberto Cavalli che ha aperto oppure quella di Blumarine. Per Dolce&Gabbana, ha indossato, sulla passerella uno dei look firmati da Kim Kardashian per la celebre maison di moda.

Tra le tante passerelle Valeria Buldini ha calcato anche quella di Ferragamo, che per lo show di debutto di Maximilian Davis per la spring-summer 2023, ha sfilato in total white.

