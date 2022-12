Da Baywatch ad Onlyfans: la parabola della ex bagnina, oggi 54enne | Come è diventata Donna D’Errico?

Tutti la ricordano come la ex bagnina di Baywatch ma com’è oggi Donna D’Errico?

Donna D’Errico conosciuta da tutti per aver interpretato Donna Marco, la bagnina di Baywatch oggi è più bella che mai. L’attrice mostra sui social il suo corpo da urlo e sconvolge i fan con il suo ingresso su OnlyFans.

Nel 2017 la ex star di Baywatch si era sottoposta a chirurgia plastica, condividendo con i fan, il suo cambiamento.

Secondo le dichiarazioni fornite dalla stessa Donna, l’attrice si è rivolta al chirurgo plastico Michael K. Obeng della MiKo Plastic Surgery di Beverly Hills per trasformare il suo corpo. Voleva eliminare la pelle in eccesso dovuta ad aumento e perdita di peso.

Si è sottoposta dunque a liposuzione su gambe, braccia, schiena e addome oltre che un addominoplastica al sedere. Nonostante l’intervento sia stato lungo e doloroso, Donna si è ritenuta soddisfatta di poter mostrare il suo nuovo fisico in bikini.

Cosa fa oggi Donna D’Errico?

Smessi i panni della sexy bagnina di Baywatch, oggi l’attrice approda su Onlyfans. I fan sono impazziti per i suoi scatti bollenti; certo, in molti l’hanno criticata ma tanti sono stati i complimenti che sottolineano “La tua bellezza non ha età”.

Inoltre la donna si è mostrata in intimo di raso e a tema natalizio anche su Instagram, postando foto con didascalie allettanti come: “Alexa play girl on fire by Alicia Keys”.

Il suo cambiamento è strabiliante. Ovviamente le foto che si vedono sui social sono soltanto un assaggio di ciò che invece viene condiviso dall’attrice sulla popolare piattaforma di contenuti erotici per adulti.

A distanza di 30anni il suo nome fa ancora impazzire e conquista tutti. Anzi, non si limita a postare contenuti, piuttosto risponde a tutti i suoi fan nessuno escluso.