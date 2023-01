Sanremo 2023, svelati i nomi degli artisti che calcheranno il terzi palco dell’Ariston tra poche settimane. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore su Tik Tok. Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione canora più importante d’Italia, ha annunciato così i nomi di coloro che saliranno sul terzo palco, ovvero quello che si affianca a quello dell’Ariston. Ci sarà anche un ulteriore palco, ovvero la nave da crociera dove troveremo Salmo e che ospiterà anche altri artisti come Fedez, Guè, Takagi & Ketra.

Ma chi sono gli artisti che si esibiranno sul terzo palco di Piazza Colombo?

Sanremo 2023, Amadeus svela i nomi degli artisti del terzo palco

Mancano ormai poche settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2023, che vedrà ancora una volta al timone Amadeus. Oltre agli artisti in gara, che si esibiranno sul palco dell’Ariston, ce ne saranno altri che invece faranno la loro esibizione sul terzo palco. Ovviamente si tratta di ospiti e non di cantanti in gara. Questo terzo palco si troverà in Piazza Colombo dal quale si faranno diversi collegamenti con il teatro Ariston. Lì si esibiranno artisti come Piero Pelù, Achille Lauro, Annalisa, Francesco Renga e Nek e La rappresentante di lista.

Annalisa per diverse settimane è stata considerata una delle possibili protagoniste di questa edizione del programma. Piero Pelù, è stato invece un cantante in gara qualche edizione fa, ovvero la prima condotta da Amadeus, ottenendo un grande successo con il brano Gigante. Quest’anno è pronto, invece, a tornare come ospite. Anche La Rappresentante di lista ha preso parte alla kermesse più importante d’Italia, esattamente lo scorso anno. E come non parlare di Achille Lauro, che ormai dal 2019 è uno dei protagonisti del Festival, sia come ospite che come concorrente in gara.

Gli ospiti che si esibiranno sul palco dell’Ariston

Annunciati già nei giorni scorsi, invece, gli artisti che si esibiranno come ospiti sul palco dell’Ariston. Nel corso della prima puntata si esibiranno i Pooh, e poi ancora i Black Eyed Peas ed il trio Ranieri-Morandi e Albano. Inoltre sono state annunciate le classiche presenze femminili del Festival, ovvero la pallavolista Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini che saranno con Amadeus per due serate, quella del mercoledì e di giovedì.