Sono Lillo 2, si farà? Quando potrebbe uscire la seconda stagione? Ecco cosa sappiamo

Pasquale Petrolo, in arte Lillo è tornato in auge tra le voci e i trend televisivi in seguito alla sua partecipazione a Lol- Chi ride è fuori. Nel programma di Fedez, il comico italiano ha inventato un personaggio che oggi lo caratterizza e gli sta dando enorme successo: Posaman.

Non solo Posaman è l’eroe di un libro scritto dallo stesso Petrolo, ma anche il protagonista di Sono Lillo.

Gli otto episodi, rilasciati su Prime Video il 5 gennaio 2023, hanno entusiasmato il pubblico che chiede a gran voce se ci sarà un seguito. Cosa sappiamo?

Sono Lillo 2, si farà?

Considerata la breve uscita della serie tv, Prime Video non si è ancora sbilanciato per un eventuale seconda stagione. Si potrebbe ipotizzare che per il successo ottenuto e nella logica di mantenersi nel filone dell’intrattenimento (d’altronde è sempre Prime ad accogliere Lol), la piattaforma di streaming desideri rinnovare Sono Lillo.

Non essendo certo il rinnovo della serie non abbiamo una data di uscita. Si potrebbe pensare che verrà rilasciata all’inizio del 2024 e che vi saranno altri otto episodi della durata di circa 30 minuti.

Considerando che Sono Lillo è stata una piccola rivelazione fatta di scene surreali, meta-televisione, e un cast variegato (tra cui Pietro Sermonti,Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, e come guest star Michela Giraud e Corrado Guzzanti) gli ingredienti per un sequel ci sono senza dubbio.

Solo Lillo 2, di cosa parla?

La seconda stagione di Sono Lillo andrà ad approfondire il legame tra Lillo e il suo alter ego Posaman. Alla fine dei primi otto episodi infatti, abbiamo conosciuto il protagonista che allo stesso tempo si sente sia comico che supereroe. Questa doppia personalità lo porterà però a trascurare i rapporti con sua moglie Marzia. Cosa sceglierà Lillo? fama o amore? rinuncerà al suo alter ego? o riuscirà a conviverci trovando il giusto equilibrio?

Nell’attesa di aggiornamenti, se non avete ancora visto la serie, vi lasciamo il trailer per incuriosirvi.