Chi è Madalina Doroftei, fidanzata di Alessandro Egger? Curiosità, biografia e social

Madalina Doroftei, chi è la fidanzata di Alessandro Egger? Di lui sappiamo tanto, ovvero che è un modello italo- serbo di 30 anni, conosciuto per essere stato il bimbo delle barrette kinder. Ultimamente ha preso parte al programma Ballando con le stelle, dove ha ottenuto un grande successo. Ad ogni modo, riguardo la sua vita privata sappiamo che è fidanzato proprio con Madalina. Ma cosa sappiamo di lei? Chi è e cosa fa nella vita? Da quanto stanno insieme?

Madalina Doroftei, chi è la fidanzata di Alessandro Egger

Potremmo di certo dire che è una delle bellezze più ricercate degli ultimi anni. E’ una modella arrivata in questo mondo proprio giovanissima e diventata famosa in tutto il mondo, sfilando sulle più importanti passerelle. E’ nata in Romania ma purtroppo non sappiamo la sua data di nascita. Anche sulla sua famiglia d’origine non si hanno tante informazioni, visto che la sua popolarità è arrivata dopo aver intrapreso la carriera nel mondo della moda. Ha avuto da sempre la passione per questo campo, sin da piccolina era davvero bellissima. A soli 14 anni, è stata ingaggiata da un’agenzia del suo paese natale, grazie alla partecipazione ad un concorso di bellezza. Successivamente è arrivata in Italia ed ha iniziato a far carriera, grazie anche allo stilista di Versace, ovvero Marco Lorenzetto. A parlare di lui è stata proprio la stessa Madalina nel corso di un’intervista.“Mi ha insegnato che si può lavorare nel mondo della moda a livelli altissimi, essere bravi, professionali, e rimanere umili”. Queste le sue parole.

Curiosità e social

Ad ogni modo, in quest’ultimo periodo ha anche avuto modo di lavorare per importanti marchi, come ad esempio la Nike ma anche la Levis, Nero Giardini e tante altre ancora. Ma non finisce qui, visto che proprio insieme al suo fidanzato Alessandro Egger, è anche azionaria di un’azienda. Via via, Madalina sta diventando sempre più popolare sui social e nello specifico su Instagram ha un profilo che vanta quasi 30 mila follower. Nello specifico, a seguirla sono 28.400 follower.

Vita privata

Da diverso tempo, Madalina è legata al compagno Alessandro Egger. Stando a quanto riferito dagli stessi, i due sono molto innamorati. Proprio nel corso di un’intervista, è stata proprio la Doroftei a raccontare una delle pazzie d’amore fatte dal fidanzato per lei, come fare 3000 km per raggiungerla soltanto per stare con lei poche ore.