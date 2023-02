Rihanna incinta per la seconda volta: che sorpresa per i fan! | Cosa sappiamo di questa gravidanza?

Sono trascorsi solo 9 mesi da quando Rihanna ha messo al mondo, lo scorso 13 maggio 2022, il primo figlio nato dall’amore con il rapper ASAP Rocky. Ed ecco che nelle scorse ore a gran sorpresa ha annunciato ai suoi fan e al mondo intero l’arrivo del secondo figlio. Ma, in che modo ha fatto questo importantissimo annuncio e cosa sappiamo della nuova gravidanza? Vediamo di fare chiarezza sulla questione.

Rihanna incinta del secondo figlio

Erano circa 65 mila le persone presenti allo stadio di Glendale, in Arizona, e milioni e milioni i telespettatori da casa attenti nel seguire il Super Bowl. Stiamo parlando dell’evento sportivo più importante e seguito dagli americani e tramite il quale viene assegnato l’ambitissimo titolo di campione di football americano. Rihanna è arrivata all’evento come sempre bellissima, vestita di rosso. Nello specifico l’artista ha indossato una tuta rossa tramite la quale ha messo in evidenza il suo bellissimo pancione. Un modo assolutamente unico e originale tramite il quale l’artista ha voluto annunciare al mondo intero di essere in attesa del suo secondo figlio. E se in un primo momento sono stati molti a nutrire dei dubbi, dato che il primogenito è nato solamente 9 mesi fa, ecco che poco dopo è arrivata la conferma ufficiale da parte dello staff dell’artista che ha fatto quindi chiarezza sulla questione. Non ci sono dubbi quindi, Rihanna diventerà presto mamma per la seconda volta.

Cosa sappiamo sulla seconda gravidanza della celebre artista

Cosa sappiamo esattamente della seconda gravidanza di Rihanna? Al momento in realtà molto poco. Proprio di recente l’artista aveva parlato dell’evento sopracitato come un vero e proprio affare di famiglia sostenendo inoltre quanto per lei fosse importante che suo figlio la guardasse. Nello specifico aveva rivelato di non salire su un palco da ben 7 anni aggiungendo poi “C’è qualcosa di esaltante in questa sfida. Ed è importante per me farlo quest’anno. È importante per la rappresentazione, è importante che mio figlio lo veda”. Mentre invece nel corso di una recente intervista rilasciata a Total Access NFL aveva rivelato di voler portare sul palco “qualcuno“. E quel qualcuno alla fine si è capito bene chi fosse ovvero il bambino che porta nel suo grembo in attesa di poterlo stringere tra le sue braccia. Un pancione che fino al momento dell’annuncio era riuscita a tenere per bene al segreto, lontano dal flash dei paparazzi e dal gossip. Adesso non ci rimane che attendere di scoprire se sarà un bel maschietto o una femminuccia.