Noi siamo leggenda, quando esce e di cosa parla la nuova serie con gli attori di Mare Fuori?

La RAI lancia una nuova proposta e per farlo ne approfitta di uno dei suoi grandi successi dell’ultimo periodo, Mare Fuori. Infatti propone il trailer della serie televisiva Noi siamo leggenda, prodotto che vedrà nel cast alcuni degli attori che hanno recitato in Mare Fuori appunto. Cosa sappiamo in proposito?

Noi siamo Leggenda – di cosa parla?

Dopo il finale della terza stagione di Mare Fuori che ha tenuto incollati i telespettatori in attesa dei “famosi” minuti in più, il primo canale lancia il trailer di Noi siamo leggenda. Si tratta di una serie tv di Carmine Elia (regista della prima stagione di Mare Fuori) che vedrà nel cast diversi volti noti tra cui Giacomo Giorgio (Ciro) Nicolas Maupas (Filippo) e Valentina Romani (Naditza).

La storia è quella di cinque ragazzi che stanno vivendo il loro periodo più difficile, l’adolescenza. Per far fronte alle dinamiche che vengono a crearsi, sviluppano dei superpoteri facendo leva sulle loro paure più grandi. Noi siamo leggenda si propone dunque come un racconto di formazione che mescola anche il genere dei supereroi, puntando sull’azione e sull’ironia.

Tra gli altri membri del cast ritroviamo: Antonia Liskova (Mina Settembre), Beatrice Vendramin (Non dirlo al mio capo), Antonio Gerardi (Bang Bang Baby) e Marta Giovannozzi (Sopravvissuti). Stando ai rumor che circolano in rete, dovrebbe recitare nella serie anche Domenico Cuomo (Giani ‘Cardiotrap’ di Mare Fuori) e ci sarebbe un ruolo da guest star per Lino Guanciale (Il commissario Ricciardi).

Vedremo la nuova serie il prossimo autunno. Noi siamo leggenda sarà trasmesso in prima serata su Rai 2, e sarà composta da 12 episodi divisi in 6 puntate dalla durata di 50 minuti circa. Sicuramente come tutti i prodotti Rai sarà possibile vederla anche in streaming su Raiplay.

Ciò che spingerà il pubblico a dare un’opportunità a questo nuovo show sarà sicuramente la presenza di attori noti, quali appunto Giacomo Giorgio, Nicolas Maupas e Valentina Romani che tanto sono piaciuti nei loro ruoli e ai quali abbiamo dovuto dire addio. Ma niente paura! Avremo ancora modo di vederli recitare e appassionarci ai personaggi che interpreteranno.