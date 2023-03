Mare Fuori 4, quando inizia? Chi non ci sarà nella quarta stagione?

Mare Fuori ha concluso la sua terza stagione ma considerato il finale, attesissima è la quarta stagione. Quando esce? Cosa sappiamo riguardo la trama e chi tornerà per il prossimo capitolo?

Mare Fuori per chi ancora non lo sapesse racconta le vicende di un gruppo di ragazzi nel carcere minorile di Napoli. Tra storie d’amore, d’amicizia, di alleanza, oltre che racconti riguardo il passato dei protagonisti e motivazioni per cui si ritrovano nell’IPM, la serie ha messo su un bel malloppo di tematiche che hanno appassionato i fan.

Dopo il finale scioccante della terza stagione tutti aspettano Mare Fuori 4. Ecco ciò che sappiamo al momento.

Mare Fuori 4 – quando esce?

L’ufficialità della quarta stagione di Mare Fuori è arrivata da poco. Le riprese cominceranno a maggio 2023 quindi probabilmente vedremo le nuove puntate la prossima stagione televisiva nel 2024, all’incirca in primavera.

Mare Fuori 4 – trama

Ancora non sappiamo su cosa o chi si focalizzerà la quarta stagione ma possiamo provare a fare delle ipotesi. Sicuramente, scopriremo finalmente cosa succederà dopo il famoso sparo. Nell’ultima scena della terza stagione infatti, abbiamo visto Carmine, Rosa e Don Salvatore sfidarsi e abbiamo sentito un colpo di pistola. Chi sarà sopravvissuto? Chi avrà sparato? Le ipotesi sono diverse; c’è chi addirittura (in seguito a delle foto rilasciate) pensa si tratti di Ciro e dunque ci si chiede, è vivo?

Oltre a sbrogliare questa matassa, vedremo come se la caverà Edoardo dopo essersi risvegliato dalla sparatoria. Sarà ancora vittima della faida tra Ricci e Di Salvo? Riuscirà a scegliere tra Carmela e Teresa?

Sicuramente assisteremo alla sviluppo di trame lasciate a metà nell’ultima stagione, come quella tra Milos e Cucciolo, l’ingresso della new entry Sofia, l’addio di personaggi importanti, la sfida tra Cardiotrap e CrazyJ.

Mare Fuori 4 – chi lascia?

La terza stagione di Mare Fuori ha lasciato indietro un piccolo spargimento di sangue e addii che hanno fatto male, per questo sicuramente alcuni personaggi non torneranno. Stiamo parlando in primis di Gaetano ( Pirucchio) e Viola, ma anche di alcuni attori che hanno concluso le loro storie come Sasà, Totò e Mimmo. Inoltre è ufficiale che non torneranno Filippo e Naditza. Erano già stati poco presenti nella terza stagione quindi non sorprende la loro decisione di lasciare la serie. Incerta è la presenza di Rosa e Ciro, con quest’ultimo che in realtà potrebbe tornare soltanto tramite flashback. Potremmo anche rivedere Carolina Crescentini nel ruolo della direttrice poiché fortemente voluta da fan, ma è ancora tutto da vedere.