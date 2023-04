Ricatto d’amore: come finisce? Alla scoperta del finale alternativo del film con Sandra Bullock e Ryan Reynolds

Ricatto d’amore è un film del 2009 interpretata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds che è piaciuta al pubblico poiché è una delle classiche commedie romantiche che tengono incollati i telespettatori per una piacevole serata. Sapevate però che la pellicola ha un finale alternativo?

Ricatto d’amore – trama e finale

Ricatto d’amore racconta la storia di Margaret (Sandra Bullock), cinica editrice che ha pochissimo tempo per rinnovare il suo visto e poter rimanere a New York. La donna però escogita un piano: chiede ad Andrew (Ryan Reynolds) il suo assistente di fingere di essere il suo fidanzato. Quando però lui la porterà in famiglia e lei si renderà conto di cosa significa davvero essere parte di qualcosa ed essere amati, confessa a tutti le sue vere intenzioni. Nel frattempo però tra i due è scattato davvero l’amore e quando sul finale si ritroveranno davanti all’agente nell’ufficio di immigrazione sono ormai pronti a stare davvero insieme. Il film inizia e finisce nello stesso ufficio, come a chiudere un cerchio, questo finale è piaciuto ai telespettatori ma in origine per Ricatto d’amore era stato pensato un finale diverso.

Ricatto d’amore – finale alternativo

Nel finale alternativo, vediamo invece Margaret prendere il volo da New York ma grazie ad un amico che lavora alla torre di controllo, Andrew intercetta la donna portandola a scendere. Si rincontreranno in aeroporto e sarà qui che tra i due scatterà il bacio che sancirà la loro unione, il tutto davanti alla famiglia di Andrew e l’hostess dell’aereo che aveva cercato di comunicare a Margaret dei sentimenti del ragazzo.

In entrambi i casi Ricatto d’amore si conclude positivamente. Di seguito il finale alternativo.