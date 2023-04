Barbie, quando esce il live action e cosa sappiamo fino ad ora? Cast e anticipazioni

Dal 20 luglio 2023 andrà in onda nelle sale il live action di Barbie. Cosa sappiamo in proposito?

Barbie – cosa sappiamo fino ad ora del film

La Warner Bros produrrà il live action di Barbie che vedrà tra i protagonisti principali Margot Robbie nel ruolo di Barbie e Ryan Gosling nei panni di Ken, lo storico interesse amoroso dell’icona femminile. Non esiste ancora una sinossi ufficiale ma sappiamo che la pellicola racconterà le vicende di Barbie, la quale verrà cacciata da Barbieland poiché ritenuta imperfetta secondo i canoni imposti e si ritroverà a vivere una avventura nel mondo reale.

Questo progetto segnerà il primo film live-action del franchise di Barbie e il primo accordo cinematografico con Mattel Films, la divisione cinematografica della società dietro Barbie e altri giocattoli iconici.

Riguardo al film c’è un grande hype da parte del pubblico, che in attesa dell’uscita nelle sale, è stato accontentato attraverso post e trailer che ritraggono i due protagonisti. Vediamo ad esempio Margot Robbie dentro la decappotabile rosa e un irriconoscibile Ryan Gosling in jeans e capelli biondo platino.

A proposito del suo ruolo, Margot ha dichiarato di sentirsi “onorata di assumere questo ruolo e produrre un film che credo avrà un impatto estremamente positivo sui bambini e sul pubblico di tutto il mondo” poiché Barbie ha trasmesso “fiducia, curiosità e comunicazione” durante l’infanzia di molti bambini e aver consentito loro “di immaginarsi in ruoli ambiziosi da principessa a presidente”.

A dirigere il film sarà Greta Gerwing, nome già noto per aver diretto Piccole Donne. Finora, il cast include Kate McKinnon, America Ferrera, la star di Shang Chi Simu Liu, Will Ferrell e Just Like That ‘s Hari Nef, Issa Rae, Michael Cera, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sex Education ‘ Sono Ncuti Gatwa, il premio Oscar Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.

Si tratterà sicuramente di un film che andrà a promuovere la diversità, l’incessante rincorrere i canoni di bellezza e il desiderio di trasgredire dalle regole di una società che impone limiti e crea insicurezze. Sicuramente vedremo altre Barbie ed altri Ken, ovvero altri attori che daranno il volto a queste due figure iconiche all’interno di Barbieland e nel mondo reale, e si vorrà arrivare a far comprendere quali sono i veri valori.