Salt Bae, la caduta dal trono del re del sale: sfruttamento, prodotti scadenti, problemi di igiene | Tutti i dettagli dello scandalo

Nusret Gökçe, meglio conosciuto come Salt Bae, è un celebre chef turco che è diventato famoso grazie ai suoi video virali sui social media, in cui mostrava le sue abilità culinarie esibendo una particolare tecnica di salatura. La sua popolarità è cresciuta rapidamente, portandolo a inaugurare una catena di ristoranti di successo in tutto il mondo. Tuttavia, negli ultimi tempi, il nome di Salt Bae è stato coinvolto in uno scandalo che ha sollevato alcune questioni importanti riguardanti le pratiche commerciali e l’etica del lavoro.

I dipendenti dei ristoranti di Salt Bae hanno iniziato a sollevare preoccupazioni riguardo alle loro condizioni di lavoro. Si sono verificate accuse di mancato pagamento degli stipendi adeguati, oltre a problemi di igiene e alla vendita di prodotti alimentari scadenti. Alcuni dipendenti hanno anche riferito di essere stati costretti a lavorare ore extra senza il dovuto compenso. Per non farsi mancare nulla, sono emerse accuse di appropriazione indebita delle mance da parte dei dipendenti, i quali hanno riferito che l’accaduto si è ripresentato più volte, quasi fosse una prassi..

Dopo che le accuse sono emerse, Salt Bae ha rilasciato una dichiarazione in cui ha negato le accuse di mancato pagamento degli stipendi e di appropriazione indebita delle mance. Tuttavia, ha riconosciuto che ci sono stati problemi riguardanti la qualità dei prodotti alimentari, e ha promesso di prendere misure per risolverli. Ha anche assicurato ai dipendenti che avrebbe fatto del suo meglio per migliorare le loro condizioni di lavoro. “Le accuse non sono altro che un rimaneggiamento di vecchie cause legali in cui le rivendicazioni sono state contestate e sono state da tempo sistemate“, ha dichiarato l’avvocato di Salt Bae a Insider.

Mentre l’immagine di Salt Bae era stata precedentemente associata a uno stile di vita glamour e sofisticato, le accuse di mancato pagamento degli stipendi adeguati e di prodotti alimentari scadenti hanno fatto emergere una realtà meno lusinghiera. Tuttavia, è importante sottolineare che le accuse non sono ancora state completamente verificate e che l’indagine è ancora in corso.