Federica Zille è fidanzata? Cosa sappiamo della vita privata della giornalista DAZN

Bella, giovane e simpatica. Federica Zille è riuscita a conquistare il cuore di migliaia di telespettatori, ma cosa sappiamo esattamente su di lei ed in particolar modo sulla sua vita privata? La giornalista di DAZN è fidanzata oppure no? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Chi è Federica Zille

Nata il 30 Gennaio del 1990 non si sa bene dove, Federica Zille ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove ha conseguito la laurea in Linguaggi dei Media. Successivamente ha poi frequentato la prestigiosa Università IULM per un master in giornalismo. Oggi è una giornalista affermata e dal 26 giugno del 2017 è iscritta all’albo dell’ordine dei giornalisti Lombardia nella categoria Professionista.

Molti la conoscono come uno dei volti principali di DAZN, ma cosa sappiamo della sua vita? Da un punto di vista professionale sono diverse le informazioni presenti sul web. E’ possibile menzionare ad esempio la presenza nel curriculum di uno stage effettuato a Sportmediaset. Una particolare ma soprattutto importantissima esperienza per la giovane donna, ed in modo particolare per quella che è stata la sua formazione. Successivamente ha lavorato per Milan TV ovvero l’emittente televisiva interamente dedicata alla squadra di Milano rossonera. E dopo aver maturato tali esperienze è poi passata a DAZN diventando una bordocampista.

La stessa giornalista ha ammesso quanto queste particolari esperienze siano state importanti per la sua formazione. E l’ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a YahooSport in occasione della quale ha dichiarato “Ho studiato giornalismo senza preclusioni, ma la direzione giusta l’ho capita solo durante uno stage a Sportmediaset.it, dovevo vedere otto partite di Serie B insieme per farne un pezzo riassuntivo in tempo reale”. Poi l’esperienza a Milan Tv dove ha lavorato prima all’interno dello studio, poi a Milanello e per finire a San Siro per raccontare “l’evoluzione sportiva (e umana) di una squadra di calcio”. Infine è arrivata per lei l’esperienza a DAZN che, ha concluso, “Mi ha riportata dove mi sento più a casa: a bordocampo”.

La vita privata della giornalista

Se diverse sono le informazioni sulla vita professionale della giovane giornalista di DAZN ecco che lo stesso purtroppo non si può dire del suo privato. Poche sono infatti le informazioni presenti sul web ed il motivo è legato alla sua timidezza che la porta ad essere una persona estremamente riservata.

La Zille è fidanzata oppure no? Purtroppo anche rispondere a questa domanda non è possibile perché la giornalista non ha mai annunciato pubblicamente di essere sentimentalmente legata a qualcuno. Sul suo profilo Instagram sono però presenti delle fotografie in compagnia di un ragazzo, immagini legate all’estate del 2020. Sarà un semplice amico oppure no? Purtroppo non è possibile affermarlo con chiarezza. L’unica cosa su cui non sembrerebbero esservi dubbi di alcun tipo è il suo amore per il Milan, la sua squadra del cuore.