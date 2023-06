World Invasion, qual è la storia vera che ha ispirato Battle: Los Angeles?

World Invasion, film del 2011 che andrà in onda in prima serata su Rai 4, è una pellicola di fantascienza che forse ha uno sfondo di verità. In occasione della messa in onda scopriamo insieme qualcosa di più su questa storia avvincente.

World Invasion, quale storia vera ispira il film del 2011

“World Invasion Battle: Los Angeles” trae ispirazione dalla battaglia di Los Angeles del 1942, che fu un evento reale durante la seconda guerra mondiale. Durante quella notte, ci furono segnalazioni di avvistamenti di oggetti volanti non identificati sopra Los Angeles, che portarono all’attivazione di difese aeree e all’apertura del fuoco da parte delle forze militari. Sebbene non sia stato confermato alcun attacco nemico, l’evento è stato oggetto di speculazioni e teorie del complotto. Il film immagina una versione di quella battaglia in cui gli oggetti volanti erano alieni ostili.

La trama

Il film segue un gruppo di marines guidati dal sergente Michael Nantz, interpretato da Aaron Eckhart. Nantz è un veterano che è sul punto di andare in pensione, ma viene richiamato in servizio attivo per fronteggiare l’emergenza aliena. I marines vengono inviati nella zona di battaglia a Los Angeles per evacuare i civili rimasti e cercare di respingere gli alieni.

Mentre combattono per attraversare le strade devastate di Los Angeles, i marines si trovano a fronteggiare ondate di alieni altamente aggressivi e dotati di avanzata tecnologia bellica. Durante il loro percorso, il gruppo scopre che gli alieni stanno cercando di sottrarre le risorse naturali della Terra, tra cui l’acqua, per il loro scopo di colonizzazione.

Il sergente Nantz e il suo team affrontano numerosi scontri, rischiando la propria vita per salvare i civili rimasti e cercare di invertire il corso della battaglia. Nel corso del film emergono dinamiche interpersonali tra i vari membri del gruppo, con momenti di tensione e solidarietà.

La trama culmina in un confronto finale con gli alieni, mentre i marines cercano di disattivare la loro nave madre e mettere fine all’invasione. Nonostante le difficoltà e le perdite subite, i marines mostrano coraggio e determinazione nell’affrontare l’avversità e proteggere la Terra.