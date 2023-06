GF Vip, il punto sulle tre coppie nate nella Casa tra litigi, crisi e hype | Le pillole de La Velenosa

Amici il GF Vip è finito da più di due mesi ma le tre coppie nate nel programma continuano a regalarci vagonate di trash. Vi ho già scritto in un’altra occasione di Oriana e Daniele e di quello che hanno combinato sui social qualche settimana fa. I due ex vipponi si sono lasciati e hanno imperversato nelle room di Twitter spu****andosi a vicenda. Si sono bloccati sui social e si sono davvero detti le peggio cose. Poi magicamente, tramite un’esclusiva su Chi fanno sapere che è tornato il sereno e che si amano tanto. Ma guarda un po’ la coincidenza.

Tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia procede tutto bene, diciamo che sembrano la coppia più normale nata in quella casa. L’altra sera Edoardo ha avuto uno sfogo su Twitter e Micol il giorno dopo lo ha difeso a spada tratta. Tavassi ultimamente fa delle dirette su Twitch, così come Daniele e i fan degli Oriele gli hanno fatto notare che Dal Moro fa il triplo degli spettatori. Non l’avessero mai fatto! Si è arrabbiato ed è finito a sfogarsi in una room di Twitter

“Meglio 221( spettatori) che non ti chiedono solo del gf e di str****te! Comunque non è una gara e io sono contento per Dany!”

Ha esordito un arrabbiato Tavassi. Ha poi continuato dicendo che è stanco di parlare del GF Vip e che non è l’unico, facendo intendere che anche Daniele sarebbe infastidito dai fan che chiedono solo di quello. Addirittura Edoardo ha disattivato il suo profilo Twitter perché stanco di leggere cattiverie nei suoi confronti e in quelli di Micol, e perché lo considera un posto tossico. Il gieffino ha detto anche che per colpa degli autori del programma che lo hanno fatto passare per quello che non è riceve spesso commenti di disprezzo nei suoi confronti che gli fanno male e addirittura gli avrebbero portato poche proposte lavorative. Per Tavassi il suo GF Vip è stato rovinato per aiutare altre persone. A questo suo sfogo però in molti utenti gli hanno risposto che il percorso se lo è rovinato da solo, usando parole e comportamenti troppo forti verso determinate concorrenti. Dopo che Edoardo si è cancellato da Twitter, Micol è intervenuta in sua difesa facendo una disamina perfetta sui fandom:

“Le persone di cui parlate non sono delle pedine in un gioco da tavolo di cui poter tracciare il percorso, non sono dei personaggi di The Sims di cui dirigere la storia; sono esseri umani che per un periodo hanno partecipato ad un gioco -ormai terminato da diversi mesi- e che tornati alla “realtà” decidono per se stessi, scelgono la propria vita, inseguono i propri sogni, coltivano i rapporti d’amore e d’amicizia che più li fanno stare bene.

Se davvero vi stanno a cuore non dovreste giudicare le loro scelte e criticare i loro rapporti, ne tantomeno sentenziare su cosa sia giusto e cosa sbagliato per loro. Poiché solo LORO sanno cos’è più giusto per se stessi, solo LORO conoscono le dinamiche interne e l’intensità e la genuinità dei loro legami o dei loro obiettivi.

Contribuite costantemente ad alimentare faide inutili tra fandom ergendovi a portavoce delle persone che supportate, quando non dovreste: non ne avete il diritto.

lo stessa mi dissocio dalle indicibili cattiverie che sono state dette nei confronti di altri con l’unico scopo di sostenere me. Mentre stimo profondamente la parte sana di voi, la parte sana di ciascun fandom: quella che ha capito che per innalzare i propri beniamini non serve fare lo sgambetto ad altri, c’è posto per tutti”.

Insomma va bene sostenere, ma non va bene il fanatismo. Sono assolutamente d’accordo con la Incorvaia, il GF alla fine è un gioco, una volta finito i protagonisti tornano alla loro vita, che appunto è la loro. Nessuno può decidere come devono vivere, cosa devono fare e con chi devono interagire.

Ma veniamo alla coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. In questo momento sono in crisi. Da diversi giorni l’influencer salernitana tramite storie Instagram sibilline cercava di fare capire che qualcosa non andava.

Peccato che nessuno se la sia filata e quindi ieri è stata costretta a parlare chiaramente

“Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno

quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie.

Leggo tantissimi vostri messaggi, vi comprendo e cerco di capirvi . Vorrei rendervi partecipe anche di questi momenti brutti come vi ho reso partecipe di quelli belli. Purtroppo non è un bel periodo per me ed Edoardo. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto.

Rispettate sia me che lui . Quando sarà il momento entrambi ve ne parleremo e sarò io stessa a spiegarvi tutto. Ora vorrei cercare di dedicarmi alla mia vita, le mie giornate, e il mio lavoro. Con il tempo ne parleremo. Rispettate il momento. La vostra Anto”.

La mia opinione è che questa crisi sia nata solo per fare hype. Si parlava troppo degli Oriele e magicamente anche i Donnalisi sono in crisi. Antonella ci ha abituato a paparazzate finte, a storie Instagram in lacrime mentre annuncia la fine della sua storia ma col filtro ben posizionato, quindi fatico a crederle. Sicuramente, però è una drama queen pazzesca e le sue storie fanno morire dal ridere. Insomma a distanza di due mesi queste tre coppie fanno ancora parlare di loro, direi obbiettivo raggiunto.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti