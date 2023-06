Dramma nel mondo Disney+, il mondo K-Drama subisce un’altra dolorosa perdita

A poche ore da un’esibizione live, una delle attrici emergenti e più in voga di Disney+ ha perso la vita a causa di una caduta dalle scale.

La nuova tendenza dei cosiddetti K-Drama, format di serie TV che hanno principalmente come tema fondamentale romance adolescenziali a sfondo drammatico, ha spinto sotto le luci della ribalta diversi attori provenienti dalla Corea del Sud.

Uno dei più famosi di questi K-Drama è sicuramente Snowdrop, una serie TV nata alla fine del 2021 che tratta il tema dell’amore proibito tra una giovane coppia e che ha conquistato i cuori di tutto il mondo, grazie anche alle incredibili prestazioni degli attori coinvolti.

Sfortunatamente, una delle attrici di questa serie TV, Park Soo Ryun, è deceduta di recente a causa di una rovinosa caduta dalle scale a poche ore da una sua esibizione live. La ragazza 29enne si trovava in visita sull’isola di Jeju, dove avrebbe dovuto esibirsi qualche ora dopo, e mentre si trovava all’interno di una delle proprietà è scivolata dalle scale riportando gravi ferite alla testa che l’hanno infine portata alla morte.

La giovane attrice, che aveva debuttato nel 2018 con il musical Il Tenore, è stata portata d’urgenza in ospedale dove i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarla. Nonostante il cuore dell’attrice battesse ancora, il suo cervello era ormai incosciente e così la famiglia ha deciso che gli organi vitali della 29enne fossero donati per dare una speranza di vita a qualcun altro. I genitori dell’attrice hanno così spiegato la decisione ai media locali: “Ci deve essere qualcuno che ha un disperato bisogno di organi. Come madre e padre, potremo vivere confortati dal pensiero che il suo cuore è andato a qualcuno e sta battendo“.

Nel gennaio dello scorso anno, un’altra attrice proveniente dall’ambiente K-Drama ha trovato tragicamente la morte. Kim Mi-soo, attrice coreana apparsa anche in Hellbound, è morta il 5 gennaio 2022 anche lei all’età di soli 29 anni.