Una mamma per amica, dov’è ambientato? Dove si trova la casa? Curiosità su Stars Hollow

Una mamma per amica è il titolo di una celebre serie televisiva statunitense ideata da Amy Sherman-Palladino. Molto celebri anche le sue protagoniste ovvero Luaren Graham e Alexis Biedel. Ma, dove è ambientata la serie in questione? Ecco alcune curiosità su Stars Hollow.

Una mamma per amica, la trama

Una mamma per amica racconta la vita di Lorelai Glimore e della figlia Lorelai conosciuta semplicemente come Rory. Ma non solo, la serie parla anche molto di quello che è il rapporto che lega madre e figlia. Un rapporto basato su una grande e profonda complicità ma anche su una sincera amicizia. Attorno al loro rapporto si svolge poi la vita della cittadina in cui vivono ovvero una piccola cittadina di Stars Hollow della quale fanno parte un ristoratore piuttosto scorbutico di nome Luke. Poi ancora il tuttofare Kirk, la migliore amica di Rory ovvero Lane, Taylor Doose ovvero sindaco e proprietario del negozio di alimentari e poi ancora le due ficcanaso Patty e Babette. A complicare il tutto è la presenza dei due genitori di Lorelai, molto ricchi e da sempre in contrasto con la figlia. Poi ancora l’amica-nemica di Rory ovvero Paris e i ragazzi di Rory ovvero Dean, Jess e Logan.

Dove è ambientata la serie

Stars Hollow è la cittadina in cui si svolge gran parte della serie, ma esiste davvero oppure no? In realtà la risposta è no. Ma pur essendo una cittadina immaginaria ecco che il regista per la sua creazione si è ispirato ad alcune location reali. A tal proposito è possibile dire che Stars Hollow racchiude in sé diversi luoghi del Connecticut. Una particolare idea che ad Amy Sherman-Palladino è venuta in mente proprio durante un viaggio. In particolar modo quando ha avuto la possibilità di soggiornare al Mayflower Inn &Spa ovvero un hotel a 5 stelle di Washington. Ed infatti proprio la locanda in cui Lorelai ha vissuto la prima esperienza lavorativa, L’indipendence Inn, è ispirata al Mayflowe Inn & Spa.

Le città che hanno ispirato la creazione di Stars Hollow sono state nello specifico Washington, New Milford, Bantam e Litchfield. Il gazebo molto famoso della serie sotto il quale si sono svolti diversi importanti eventi è ispirato a quello presente nella piazza di New Milford ovvero nella contea di Litchfield nello Stato del Connecticut. Per quanto riguarda invece la scuola frequentata da Rory a partire dal secondo anno di liceo ovvero la Chilton è possibile dire che si basa su una scuola reale presente nel Connecticut, a Wallingford, e chiamata Choate Rosemary Hall.

In generale le riprese sono avvenute a Burbank, in California, all’interno del Warner Bros Studios. Tutto infatti è stato girato al suo interno e tutti i set utilizzati sono legati proprio al Warner Bros. E quindi la tavola calda di Luke, la casa di Rory e Lorelai ecc.