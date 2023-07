Scomparsa, quante stagioni sono? Come finisce? Dove è stata girata la serie?

Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno sono i protagonisti della celebre serie televisiva italiana intitolata ‘Scomparsa‘. Stiamo nello specifico parlando della serie diretta da Fabrizio Costa andata in onda su Rai 1 nel 2017 e pronta a tornare in televisione. Ma, quante sono le stagioni che caratterizzano tale serie tv? E poi ancora, come finisce e dove è stata girata? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Scomparsa, la trama della celebre serie tv italiana

La serie televisiva ‘Scomparsa‘ vede come protagonista Nora Telese, psichiatra infantile che insieme alla figlia sedicenne Camilla si trasferisce a San Benedetto del Tronto. Lì la giovane instaura una particolare amicizia con una coetanea di nome Sonia che diventerà la sua migliore amica. Le due un sabato sera si recano ad una festa del liceo ma non fanno più ritorno a casa. Nora decide quindi di chiedere aiuto al vicequestore Giovanni Nemi ma le indagini per trovare le due ragazze si riveleranno abbastanza complicate. Diverse le persone che finiranno tra i sospettati. Tra questi Riccardo Trasimeni, uomo al quale anni prima era stata tolta la paternità del figlio anche a causa di Nora e del suo lavoro. Ma alla fine si scoprirà che lui non è il colpevole.

Altro sospettato sarà l’amico delle due ragazze ovvero Andrea Pasini che ha accompagnato le ragazze alla festa e insieme a loro ha assunto delle droghe. Anche Arturo finirà tra i sospettati ma quest’ultimo rivelerà che proprio durante la festa Camilla lo ha lasciato ed insultato. E da quel momento non si sono più visti e sentiti. Grazie ad un video in cui le ragazze indossavano abiti costosi ed eleganti provenienti dalla boutique di Olga Turano, moglie del farmacista Ugo Turano, si scoprirà che dopo la festa del liceo le due ragazze hanno partecipato ad un’altra festa dove erano presenti ragazze giovani e uomini adulti. E ad accompagnarle è stato proprio il farmacista.

Il cadavere di Sonia verrà poco dopo ritrovato sulla spiaggia e il primo a finire tra i sospettati sarà Amir, un giovane marocchino proprietario di un ristorante etnico che un testimone rivelerà di aver visto litigare con la ragazza. Proprio tracce del suo DNA verranno trovate sotto le unghie della ragazza ma alla fine si scoprirà che non è lui il colpevole.

Poco dopo verrà trovato un video mandato da Sonia ad un uomo più grande e sposato di cui lei era innamorata. Video cancellato in un centro da un uomo con una cartelletta rosa con il canguro. Nel frattempo Riccardo Trasimeni rivelerà di avere visto le due ragazze su un SUV guidato da Turano. La moglie di quest’ultimo dopo una serie di sospetti e dopo aver parlato con l’amica Marta scoprirà i numerosi tradimenti del marito e si convincerà della sua colpevolezza. Per questo motivo deciderà di accompagnare Nora e l’ispettore nel posto in cui il marito si è nascosto.

Turano accompagnato in commissariato racconterà di avere organizzato insieme all’amico Attilio il festino nella villa. Il motivo? Quest’ultimo voleva ricattare un assessore che poteva fargli avere un appalto. L’uomo ha quindi convinto Sonia a partecipare promettendole una carriera da modella, e a sua volta la ragazza è riuscita a convincere Camilla. Ma quest’ultima durante la festa ha rifiutato le avances di uno degli invitati motivo per il quale Turano le ha dato un sonnifero e l’ha messa a dormire in una stanza. Mentre invece Sonia è stata accompagnata alla stazione da uno degli invitati.

Dopo una serie di indagini si scoprirà che Sonia la notte del suo omicidio aveva chiamato Andrea Pasini e non avendolo trovato ha telefonato a Davide Giuliani amico di infanzia dell’ispettore Giovanni Nemi. E’ proprio lui l’uomo con la cartelletta rosa sopracitata ed è lui che ha cancellato il video . Ed è quindi l’uomo sposato di cui la ragazza era innamorata.

Come finisce la serie tv?

Ma, come finisce la serie tv Scomparsa? Camilla verrà ritrovata nascosta nel bosco in una buca ma dovrà essere operata con una certa urgenza. Nemi riuscirà a parlare con l’amico Davide al quale confesserà di essere stato l’amante di Sonia solo per una notte. Quella notte era andato a prenderla in stazione ma avevano litigato e poi Sonia era fuggita nel bosco. Il padre di Sonia però avendo saputo che l’uomo era indagato decide di aspettarlo sotto casa per ucciderlo. Nel frattempo Camilla dopo essersi risvegliata fornisce la sua testimonianza. Alla fine si scoprirà che ad uccidere Sonia è stato proprio il padre di Andrea Pasini che provato dalla morte della moglie ha ucciso la ragazza. E proprio sulla tomba della moglie si è poi tolto la vita.

Curiosità su Scomparsa: ecco dov’è stata girata la serie

Della celebre serie televisiva è presente una sola stagione composta da 12 episodi. E nonostante il grande successo ottenuto non è al momento previsto un seguito.

Le diverse puntate sono state girate nelle Marche . E di preciso in provincia di Ascoli Piceno tra San Benedetto del Tronto, Grottammare e la Riserva naturale regionale Sentina. Per quanto riguarda invece le riprese effettuate sia all’interno che all’esterno dell’ospedale e della Procura è invece possibile dire che sono state effettuate presso l’Ospedale “Carlo Forlanini” sito nel quartiere Monteverde di Roma.