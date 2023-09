La follia bussa alla porta, come finisce? Spiegazione del finale del thriller del 2021

Il film “La Follia Bussa alla Porta,” diretto da David Benullo nel 2021, è un intrigante thriller che offre un’esperienza di suspense avvincente. Se vuoi a tutti i costi spoilerarti il finale continua la lettura.

La trama del film La follia bussa alla porta

La storia ruota attorno a Susan, un’agente immobiliare, e sua figlia, che si trovano involontariamente coinvolte in una situazione di ostaggio durante un evento di inaugurazione. Questa situazione mette Susan di fronte a una sfida per proteggere se stessa e sua figlia, dando vita a una trama ricca di tensione e mistero.

La trama si sviluppa quando Susan, un’agente immobiliare, accoglie due presunti acquirenti, Keith e Natalie, senza rendersi conto che in realtà sono criminali che hanno commesso una serie di furti nella zona. Susan, ancora in lutto per la morte del marito, sta cercando di vendere una sontuosa villa situata su un terreno di valore. La sua giornata prende una svolta drammatica quando sua figlia Heather si unisce a lei per una cena.

Keith, ferito, prende Susan in ostaggio. Inizialmente, Susan cerca di nascondere la presenza di Heather ai due criminali, ma quando la ragazza viene scoperta, inizia un pericoloso gioco psicologico tra Susan e i ladri. Nel frattempo, la polizia inizia a dare la caccia ai criminali, intensificando la tensione.

Il finale della pellicola

Nel corso de La follia bussa alla porta, Keith e Natalie scoprono che Heather è nella casa e la tengono legata. Questo rivela la vera identità dei due criminali, noti per compiere furti in assenza dei proprietari. Emergono dettagli sulla loro ultima missione, che coinvolge John Randle, con esiti fatali per Keith. Inoltre, emerge che i due hanno lavorato per una figura misteriosa chiamata “D,” che si rivela essere Darren, un agente di sicurezza locale trascurato.

Keith decide di schierarsi dalla parte di Susan e Heather, andando contro Natalie e Darren. La tensione raggiunge l’apice mentre il gruppo si scontra in una lotta disperata. Darren si dimostra determinato a ottenere il bottino, ma Keith cerca di fermarlo, portando a un confronto finale tra i due. In questa drammatica svolta, Darren perde la vita.

Natalie e Keith vengono arrestati, e il film si chiude con Natalie che partorisce il suo bambino in prigione, una scena toccante e intensa che sottolinea le conseguenze della loro follia criminale.