Com’è cambiata nel tempo Sofia Vergara? La bellissima Gloria Delgado di Modern Family rifatta? – VIDEO

Sofía Vergara, nata il 10 luglio 1972 a Barranquilla, in Colombia, è un’attrice colombiana forse più nota per il suo lavoro nella serie televisiva Modern Family (2009-20).

L’incontro casuale di Vergara con un fotografo su una spiaggia colombiana quando aveva 17 anni l’ha portata ad abbandonare i suoi piani di carriera in odontoiatria per dedicarsi alla carriera di modella.

Proprio a 17 anni è stata protagonista di una campagna pubblicitaria della Pepsi (per la Diet Pepsi) in cui appare giovanissima e bellissima (di questa campagna pubblicitaria vi proponiamo un montaggio di foto come immagine in evidenza); ha in seguito condotto programmi televisivi colombiani fino al 1998, quando la sua famiglia si è trasferita a Miami. Lì ha condotto il programma di giochi in lingua spagnola “A que no te atreves” e ha iniziato a ottenere piccoli ruoli in film e programmi televisivi americani. È stata una delle quattro protagoniste della commedia romantica Chasing Papi (2003), ma i lavori di recitazione che ha ottenuto in seguito sono stati ruoli minori che hanno sfruttato principalmente il suo aspetto.

La grande occasione per Vergara è arrivata nel 2009 quando è entrata a far parte del cast di Modern Family nel ruolo di Gloria Delgado-Pritchett, la moglie molto più giovane di un uomo con due figli vicini alla sua età. Ma Sofia Vergara è sempre stata così attraente?

Beh, le foto e i video reperibili in giro per internet dimostrano che Sofia è sempre stata una bellissima donna, sin dai suoi primi provini come modella all’età di 17 anni. Ma le foto e i video in giro su internet dimostrano anche che qualche piccolo ritocco è toccato pure a lei, nonostante non sia niente di trascendentale. Guardate questo video e giudicate voi stessi.